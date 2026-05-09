'O Diabo Veste Prada 3'? Diretor não descarta nova sequência para o filme

Após uma semana do lançamento, o diretor de "O Diabo Veste Prada", David Frankel, afirmou que não elimina a possibilidade de um terceiro filme. Segundo ele, a ideia de revisitar a história parecia improvável no passado, mas o retorno do elenco e o sucesso da sequência mudaram esse cenário.

Em entrevista à Variety, o diretor comentou que chegou a descartar novas continuações, mas mudou de opinião. “Eu disse ‘nunca mais’, e aqui estamos”, afirmou, indicando que uma nova sequência não está fora dos planos.

Reencontro do elenco original

A sequência marca o retorno de nomes centrais do primeiro filme, como Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Para Frankel, reunir o elenco original foi um dos fatores decisivos para fazer “O Diabo Veste Prada 2” acontecer quase 20 anos após o lançamento do longa original.

O diretor afirmou que a nova produção busca equilibrar elementos clássicos da franquia com mudanças naturais na trajetória dos personagens.

Continuação expande a história de 'O Diabo Veste Prada 2'

Diferente do primeiro filme, a nova trama amplia o foco narrativo e aprofunda a trajetória de personagens como Miranda Priestly. A história também explora mudanças no mercado editorial e os desafios de adaptação em um cenário em transformação.

O enredo apresenta conflitos ligados a legado, carreira e permanência no topo, refletindo transformações no universo da moda e da mídia.

Terceiro filme ganha força

O desempenho da sequência nas bilheterias reforça a possibilidade de continuidade. Com forte recepção do público e narrativa aberta para novos desdobramentos, o projeto de um terceiro filme passa a ser considerado viável.

Para o diretor, a chance de revisitar os personagens e trabalhar novamente com o elenco é um dos principais motivos que tornam “O Diabo Veste Prada 3” uma possibilidade real.