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Fernanda Montenegro completa 97 anos: 7 filmes da atriz para assistir no streaming

De dramas premiados a histórias que marcaram o cinema nacional, confira filmes para revisitar a trajetória de uma das maiores atrizes do Brasil

Fernanda Montenegro: atriz tem uma carreira repleta de personagens memoráveis em produções brasileiras disponíveis nas plataformas digitais (Leila Fugii/Divulgação)

Fernanda Montenegro: atriz tem uma carreira repleta de personagens memoráveis em produções brasileiras disponíveis nas plataformas digitais (Leila Fugii/Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 12h46.

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Uma das maiores atrizes da história do Brasil, Fernanda Montenegro completa 97 anos nesta sexta-feira, 16. Dona de papéis marcantes no cinema e na TV, ela conquistou gerações de fãs e fez história até em Hollywood.

Para celebrar o aniversário, reunimos sete filmes que mostram diferentes momentos de sua trajetória, de dramas premiados a comédias populares. Confira:

1. 'Central do Brasil' (1998)

Onde assistir: Netflix (no catálogo), Globoplay e Prime Video (ambos com complemento de assinatura).

Dirigido por Walter Salles, o filme acompanha Dora, uma ex-professora que ganha a vida escrevendo cartas para pessoas analfabetas na Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro.

Sua rotina muda quando ela conhece Josué, um menino que perde a mãe e deseja encontrar o pai. Os dois partem em uma viagem pelo interior do país e desenvolvem uma relação de afeto ao longo do caminho.

A atuação rendeu a Fernanda Montenegro uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz em 1999. O longa também conquistou o Urso de Ouro no Festival de Berlim.

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2. 'Ainda Estou Aqui' (2024)

Onde assistir: Globoplay (com complemento de assinatura).

Dirigido por Walter Salles, o drama retrata a história de Eunice Paiva, que enfrenta o desaparecimento do marido, o ex-deputado Rubens Paiva, durante a ditadura militar brasileira.

Fernanda Montenegro interpreta Eunice na velhice, enquanto Fernanda Torres vive a personagem durante a fase adulta. A produção aborda memória, luto e a luta da família por respostas.

O filme venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025 e ampliou o reconhecimento internacional do cinema brasileiro.

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3. 'O Auto da Compadecida' (2000)

Onde assistir: Globoplay e Prime Video (ambos com complemento de assinatura) e Apple TV (aluguel ou compra).

Na adaptação da obra de Ariano Suassuna, dirigida por Guel Arraes, Fernanda Montenegro interpreta Nossa Senhora, que participa do julgamento dos personagens após a morte.

A história acompanha João Grilo e Chicó, dois amigos que usam a esperteza para sobreviver no sertão nordestino. A produção combina humor, crítica social e elementos da cultura popular.

O elenco reúne Matheus Nachtergaele, Selton Mello, Marco Nanini, Denise Fraga e Lima Duarte. O filme permanece como uma das comédias mais populares do cinema nacional.

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4. 'Vitória' (2025)

Onde assistir: Mercado Play (no catálogo), Globoplay e Prime Video (ambos com complemento de assinatura).

Inspirado em uma história real, o longa apresenta Nina, uma aposentada que começa a filmar a movimentação do tráfico de drogas na vizinhança de seu apartamento em Copacabana.

Interpretada por Fernanda Montenegro, a protagonista decide reunir provas para denunciar a criminalidade. Durante o processo, ela assume uma postura ativa diante dos problemas que presencia diariamente.

Dirigido por Andrucha Waddington, o filme aborda envelhecimento, coragem e participação cidadã, com uma personagem que assume o controle da própria história.

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5. 'O Que É Isso, Companheiro?' (1997)

Onde assistir: MUBI e Looke (no catálogo), Globoplay e Prime Video (ambos com complemento de assinatura).

Dirigido por Bruno Barreto, o filme retrata o sequestro do embaixador norte-americano Charles Burke Elbrick, realizado por militantes de esquerda em 1969, durante a ditadura militar.

Fernanda Montenegro integra o elenco com a personagem Dona Margarida. O filme explora as tensões políticas do período e os dilemas enfrentados pelos envolvidos na luta armada.

O longa recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 1998 e se tornou uma das produções brasileiras de maior projeção internacional daquele período.

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6. 'Casa de Areia' (2005)

Onde assistir: Netflix e Prime Video (com complemento de assinatura).

Dirigido por Andrucha Waddington, o drama acompanha três gerações de mulheres que vivem em uma região isolada de dunas e enfrentam as limitações impostas pelo ambiente.

Fernanda Montenegro divide o protagonismo com Fernanda Torres, sua filha na vida real. A narrativa acompanha a passagem do tempo e as transformações nas relações familiares.

Com paisagens dos Lençóis Maranhenses e uma abordagem contemplativa, o filme explora a solidão, a adaptação e os vínculos entre mãe e filha.

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7. 'Velhos Bandidos' (2026)

Onde assistir: Prime Video.

Na comédia policial dirigida por Cláudio Torres, Fernanda Montenegro interpreta Marta, uma aposentada que planeja um assalto a banco ao lado de Rodolfo, personagem de Ary Fontoura.

O plano envolve uma série de desafios e coloca a dupla em conflito com o investigador vivido por Lázaro Ramos. Bruna Marquezine e Vladimir Brichta também fazem parte do elenco.

A produção combina humor e ação ao apresentar personagens idosos que assumem o protagonismo de um plano criminoso.

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