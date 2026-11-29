A dificuldade de encontrar uma moradia a preços acessíveis e as divergências sobre a política de imigração estão entre os desafios que marcam a disputa política na Espanha. Neste domingo, 29 de novembro, o país vai às urnas em uma eleição que pode colocar fim ao governo socialista de Pedro Sánchez e fortalecer o avanço da direita na Europa.

De um lado, o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), liderado por Sánchez, tenta permanecer no poder. Do outro, o Partido Popular (PP), de centro-direita, liderado por Alberto Núñez Feijóo, poderá depender de uma aliança com o Vox, de extrema direita, para formar governo.

Apesar da pressão sobre a atual administração, questões econômicas e sociais, como a crise da moradia, podem favorecer a mobilização do eleitorado de esquerda.

É o que avalia, em entrevista à EXAME, Vinícius Vieira, professor de Relações Internacionais da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP).

Segundo o especialista, desde a crise financeira de 2008, observa-se uma tendência de rejeição aos governos em exercício, independentemente de sua orientação ideológica. Sánchez, entretanto, conseguiu contrariar essa lógica ao longo de sua trajetória política.

“O Sánchez tem a seu favor o fato de que, mesmo em situações muito adversas, ele desafiou essa lógica anti-incumbente, vendendo-se como a solução menos pior”, afirma Vieira.

Crise da moradia pode favorecer a esquerda

A dificuldade de acesso à habitação, especialmente em grandes centros urbanos como Madri e Barcelona, é um dos desafios que o próximo governo espanhol terá de enfrentar.

Na avaliação de Vieira, a falta de clareza sobre como uma eventual coalizão de direita enfrentaria a crise habitacional pode pesar na decisão dos eleitores.

“Não está claro como eles vão lidar com essas questões. Pode ser que o eleitor espanhol, no fim, prefira o menos pior”, diz o professor.

O especialista destaca que a crise da moradia também pode contribuir para a mobilização de partidos de esquerda e de legendas regionais em torno de Sánchez, especialmente na Catalunha.

Em um cenário de fragmentação parlamentar, essas forças políticas podem se unir para impedir a chegada da extrema direita ao governo nacional.

Imigração pode aproximar Espanha da Itália

Se a crise habitacional representa um desafio para ambos os lados da disputa, a imigração é um dos temas que mais evidenciam as diferenças ideológicas entre os partidos.

Uma eventual aliança entre o PP e o Vox, segundo Vieira, poderia fortalecer a defesa de políticas migratórias mais restritivas e de maior autonomia dos governos nacionais em relação a Bruxelas.

“A migração não é somente a questão de deixar ou não entrar, mas, por exemplo, políticas de educação, de saúde”, afirma.

Na avaliação do professor, uma mudança de governo na Espanha também poderia aproximar o país da agenda migratória defendida pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

A diferença estaria na composição das coalizões. Enquanto na Itália a extrema direita governa em parceria com partidos de direita mais moderados, na Espanha uma eventual coalizão teria a centro-direita no comando, com o apoio da extrema direita.

“Nós temos aqui todo um cenário bastante positivo para as forças de direita que se projetaram no continente, no bloco europeu, a favor de uma política mais restritiva à migração”, diz Vieira.

O movimento também poderia ampliar as divergências entre os governos nacionais e as instituições europeias em questões relacionadas às políticas sociais e à pauta de costumes.

Partido mais votado pode não assumir o governo

O resultado das urnas, entretanto, não necessariamente definirá quem será o próximo primeiro-ministro espanhol.

No sistema parlamentarista do país, os eleitores escolhem seus representantes no Parlamento, e a formação do governo depende da capacidade de articulação política dos partidos.

“A grande questão é quem formará o governo nesse caso de fragmentação”, afirma Vieira.

O Congresso dos Deputados da Espanha é composto por 350 parlamentares. Para assumir o governo, um candidato precisa conquistar 176 votos na primeira votação de investidura ou obter maioria simples em uma segunda votação.

Nesse contexto, os partidos regionais podem voltar a desempenhar um papel decisivo na definição do futuro político do país.

Segundo Vieira, Sánchez tem experiência na articulação com essas legendas, que podem apresentar resistência à agenda centralizadora do Vox, especialmente em questões relacionadas à autonomia regional e à preservação das identidades culturais.

E o que está em jogo para o Brasil?

Apesar da possibilidade de uma mudança ideológica no comando da Espanha, Vieira não acredita que uma eventual vitória da direita comprometa as relações diplomáticas e comerciais com o Brasil.

A presença de grandes grupos empresariais espanhóis na América Latina, como Santander e Telefónica, é um dos fatores que sustentam essa avaliação.

Além disso, o professor destaca o interesse histórico da Espanha no fortalecimento das relações comerciais entre o Mercosul e a União Europeia, independentemente da orientação ideológica de seus governantes.

“O pragmatismo deve prevalecer”, afirma.

Vieira cita como exemplo a relação entre Lula e Giorgia Meloni, que, apesar das diferenças ideológicas, mantiveram o diálogo diplomático.

“Nós temos então todo um cenário bastante positivo para a manutenção, qualquer que seja o resultado, das relações Brasil-Espanha”, diz o professor.