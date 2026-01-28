Pop

Shows do BTS aumentam buscas por hóteis em SP em mais de 190%

Dados do Booking.com mostram que São Paulo é uma das cidades com maior demanda do mundo para a apresentação

BTS: grupo coreano aumenta buscas por voos e hospedagens em São Paulo (Cindy Ord/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 09h41.

As buscas por acomodações em São Paulo para o mês de outubro cresceram em 193% em comparação com o mesmo período do ano passado após anúncio oficial do show do grupo coreano BTS no dia 13 de janeiro de 2026, segundo dados do site Booking.com.

O anúncio do show da banda também causou um aumento de 173% no número de reservas de voos para os três principais aeroportos que atendem São Paulo para o período, de acordo com levantamento da companhia aérea Azul.

O maior crescimento registrado pela Azul foi no Aeroporto de Congonhas, que apresentou alta de 445% nas reservas. No Aeroporto de Guarulhos, o avanço foi de 155%. Já o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, registrou crescimento de 66% no volume de reservas no período analisado.

No início do mês, o BTS, um dos maiores grupos pop da Coreia do Sul, anunciou uma turnê mundial, chamada BTS World Tour Love Yourself Speak Yourself. O grupo volta de um hiato de quatro anos e já está com um novo álbum no caminho.

Na lista divulgada em seu website oficial, os Bangtan Boys já divulgaram três shows em São Paulo, no Brasil. As apresentações ocorrerão nos dias 28, 30 e 31 de outubro.

O local dos shows e informações sobre a venda de ingressos ainda não foram divulgados.

São Paulo é uma das cidades com maior demanda mundial

O crescimento divulgado pelo Booking coloca São Paulo como o quarto destino global com maior aumento na buscas por hotéis nas datas dos shows do grupo coreano.

A capital paulista está logo atrás de Kaohsiung (Taiwan), Arlington (EUA) e Goyang (Coreia do Sul).

O levantamento considera volume de buscas por acomodações na plataforma e não necessariamente reservas efetivadas.

BTS pode lucrar até US$ 1 bilhão com turnê mundial e 'alavancar' a economia da Coreia do Sul

Veja as datas dos shows do BTS em 2026

  • 9 de abril, 11-12 de abril — Goyang, Coreia do Sul
  • 17-18 de abril — Tóquio
  • 25-26 de abril — Tampa, Flórida
  • 2-3 de maio — El Paso, Texas
  • 7 de maio, 9-10 de maio — Cidade do México
  • 16-17 de maio — Stanford, Califórnia
  • 23-24 de maio, 27 de maio — Las Vegas
  • 12-13 de junho — Busan, Coreia do Sul
  • 26-27 de junho — Madri
  • 1-2 de julho — Bruxelas
  • 6-7 de julho — Londres
  • 11-12 de julho — Munique
  • 17-18 de julho — Paris
  • 1-2 de agosto — East Rutherford, Nova Jersey
  • 5-6 de agosto — Foxborough, Massachusetts
  • 10-11 de agosto — Baltimore
  • 15-16 de agosto — Arlington, Texas
  • 22-23 de agosto — Toronto
  • 27 a 28 de agosto – Chicago
  • 1 a 2 de setembro, 5 a 6 de setembro - Los Angeles
  • 2 a 3 de outubro — Bogotá, Colômbia
  • 9 a 10 de outubro – Lima, Peru
  • 16 a 17 de outubro – Santiago, Chile
  • 23 a 24 de outubro – Buenos Aires, Argentina
  • 28 de outubro, 30 e 31 de outubro — São Paulo
  • 19 de novembro, 21 a 22 de novembro – Kaohsiung, Taiwan
  • 3 de dezembro, 5 a 6 de dezembro – Bangkok
  • 12 a 13 de dezembro – Kuala Lumpur, Malásia
  • 17 de dezembro, 19 a 20 de dezembro, 22 de dezembro - Cingapura
  • 26 a 27 de dezembro – Jacarta
