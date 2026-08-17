Pinterest anuncia ex-Meta e ex-Uber para liderar operação no Brasil

O Pinterest anunciou nesta segunda-feira, 17, a nomeação de Tavane Gurdos como diretora-geral da operação brasileira, posição na qual a executiva ficará responsável pela estratégia comercial da plataforma no país. A nova liderança terá entre suas atribuições a relação com marcas e anunciantes de setores como varejo, beleza, alimentos e bebidas e automotivo.

A mudança ocorre em um momento no qual o Brasil ocupa espaço na estratégia internacional da companhia. Atualmente, 80% dos usuários do Pinterest estão fora da América do Norte. No balanço do segundo trimestre de 2026, divulgado em 4 de agosto, a receita da região classificada pela empresa como “Rest of World”, “resto do mundo”, que inclui o mercado brasileiro, avançou 30% na comparação anual. A média mensal de usuários nessa região cresceu 21% no mesmo período.

O Pinterest funciona como uma plataforma de descoberta visual na qual usuários pesquisam referências e planejam produtos, projetos ou experiências. Para a companhia, essa característica permite inserir anúncios durante etapas nas quais as pessoas pesquisam o que pretendem criar, comprar ou experimentar. A estratégia comercial da empresa busca explorar esse comportamento para aproximar anunciantes de consumidores durante o processo de descoberta e decisão.

A operação brasileira está inserida nesse plano de expansão. O país concentra uma das maiores audiências do Pinterest na América Latina, enquanto empresas de segmentos como varejo, moda e decoração utilizam plataformas digitais para alcançar consumidores durante etapas anteriores à compra. Nesse modelo, o Pinterest procura associar publicidade às pesquisas e referências que os usuários salvam ou consultam dentro do serviço.

Tavane Gurdos chega ao cargo após mais de duas décadas de atuação em publicidade digital, tecnologia e estratégia de negócios. A executiva passou por Alun Business, Meta, Microsoft, Uber e OLX Brasil, onde ocupou funções relacionadas a vendas B2B, de empresa para empresa, estratégia de receita, gestão de P&L, demonstrativo de lucros e perdas, e liderança de equipes no Brasil e na América Latina.

No Pinterest, Gurdos comandará a equipe comercial brasileira e responderá a Marcos Westphalen, vice-presidente da companhia para a América Latina. Entre as áreas atendidas pela operação estão varejo, beleza, alimentos e bebidas e automotivo.

“O Brasil é um mercado estratégico para o Pinterest globalmente, e estou muito feliz com a chegada de Tavane para conduzir o negócio local à próxima fase de crescimento. Ela reúne uma combinação valiosa de profunda experiência comercial, conhecimento sólido do mercado brasileiro e uma paixão genuína por construir equipes e parcerias que geram resultados", diz Marcos Westphalen, Vice-Presidente para a América Latina do Pinterest.

“Sinto que, entrar para o Pinterest é próximo passo natural na minha trajetória profissional e, ao mesmo tempo, extremamente empolgante. O Pinterest ocupa um espaço verdadeiramente único: é onde as pessoas chegam com intenção, já imaginando o que querem criar, comprar ou experimentar. Essa combinação de inspiração e ação é muito poderosa para as marcas, e acredito que o Brasil está apenas começando a explorar todo esse potencial. Estou entusiasmada por liderar uma equipe local tão talentosa e trabalhar com nossos parceiros para ajudá-los a se conectar com esses momentos de forma relevante e significativa", declara Tavane Gurdos, Country Director do Pinterest Brasil.

Mudanças na liderança comercial do Pinterest no Brasil

A chegada de Gurdos integra uma reorganização da estrutura comercial da empresa no mercado brasileiro. Em julho, Mariana Giannini assumiu o posto de Líder Industrial da equipe Emerging Brazil, divisão voltada ao atendimento de segmentos e anunciantes em desenvolvimento no país.

No mesmo período, Fabianna Bluhm entrou no Pinterest como Líder Industrial de Varejo. Julia Sabbag, por sua vez, passou a exercer uma função dedicada como Líder Industrial do Mercado Livre para a América Latina.

Com as nomeações, o Pinterest reorganiza posições de liderança responsáveis por diferentes frentes da área comercial no Brasil e na América Latina. A estrutura reúne executivos dedicados a categorias específicas e ao relacionamento com anunciantes no mercado brasileiro.