Anvisa proíbe suplementos da Newfit e SharkPro; veja motivos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da fabricação, comercialização e uso de suplementos alimentares das marcas Newfit e SharkPro.

As resoluções foram publicadas nesta segunda-feira, 17, no Diário Oficial da União (DOU), após serem assinadas na sexta-feira, 14.

No caso da Newfit, uma análise do Laboratório de Química da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) identificou as substâncias sibutramina, fluoxetina e furosemida em um dos produtos. Nenhuma delas aparece na composição informada na embalagem.

Segundo a Anvisa, a presença das substâncias não declaradas é um indício de adulteração. O produto, de responsabilidade da empresa RBB Top New, informa na embalagem ingredientes como Chlorella, Spirulina, extrato de cúrcuma, psyllium e crômio.

A agência determinou a apreensão e a proibição de comercialização, distribuição, exportação, fabricação, propaganda e uso de todos os lotes do Newfit.

Proibição dos suplementos SharkPro

Para a SharkPro, da empresa RCA Labs, a medida foi motivada por problemas nas condições de fabricação. A Vigilância Sanitária Municipal de Capivari, no interior de São Paulo, identificou falhas graves nas Boas Práticas de Fabricação durante uma inspeção sanitária.

Entre os problemas apontados estão a ausência de controle de qualidade das matérias-primas, armazenamento inadequado, falta de registros de manutenção preventiva dos equipamentos e ausência de estudos de estabilidade dos suplementos.

A inspeção também identificou produtos sem regularização, ausência de informações sobre alergênicos na rotulagem de um dos suplementos e falta de declaração sobre possível contaminação cruzada em outro produto.

A resolução da Anvisa determina o recolhimento e a suspensão da comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso de todos os suplementos da SharkPro, em todos os lotes.