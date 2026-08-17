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Peter Thiel aposta US$ 76 milhões em petróleo argentino; entenda o motivo

Fundo do bilionário revelou participação na Vista Energy, maior petroleira independente da Argentina

Peter Thiel: fundo do bilionário amplia exposição ao setor de energia. (Getty Images/Getty Images)

Peter Thiel: fundo do bilionário amplia exposição ao setor de energia. (Getty Images/Getty Images)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 08h59.

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As ações da Vista Energy disparam no pré-mercado americano nesta segunda-feira, 17, depois que um fundo do bilionário Peter Thiel revelou uma participação na petroleira argentina. Por volta das 8h50 (horário de Brasília), os papéis subiam 5,68% após fecharem o último pregão em alta de 3,20%.

A gestora Thiel Macro LLC detinha quase 1,2 milhão de American Depositary Shares (ADSs) da companhia ao fim do segundo trimestre, posição avaliada em cerca de US$ 76 milhões.

A participação foi informada em documento enviado à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos, e divulgado na sexta-feira, 14.

Segunda maior posição do fundo

A Vista se tornou a segunda maior posição divulgada pelo fundo de Thiel, atrás apenas da Amazon. A Thiel Macro possuía 495 mil ações da gigante de tecnologia, avaliadas em, aproximadamente, US$ 118 milhões.

A carteira também mostra uma concentração relevante em empresas americanas dos setores de energia e serviços públicos. Das sete novas posições informadas no documento, seis estão nesses segmentos. Entre elas estão American Electric Power, DTE Energy, FirstEnergy, CMS Energy, Vistra e X-Energy.

Aposta em petróleo argentino

A Vista é a maior companhia independente de energia da Argentina e concentra suas operações em Vaca Muerta, uma das principais formações de petróleo e gás de xisto do país. A empresa já investiu mais de US$ 6,5 bilhões na Argentina.

A compra ocorre em um momento de maior proximidade de Thiel com o país. O bilionário se mudou com a família dos EUA para Buenos Aires recentemente e comprou uma mansão na capital argentina, segundo a CNBC.

Desde sua chegada ao país em abril, Thiel também se reuniu com o presidente Javier Milei e integrantes do governo, incluindo o ministro da Economia, Luis Caputo; o ministro da Desregulação, Federico Sturzenegger; e o assessor presidencial Santiago Caputo.

Milei busca investimentos estrangeiros

O governo argentino vem promovendo uma ampla agenda de reformas econômicas com o objetivo de atrair capital estrangeiro, especialmente para setores ligados aos recursos naturais. Entre as áreas prioritárias estão petróleo, minerais de terras raras e lítio.

*Com informações da CNBC

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