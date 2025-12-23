Aeroporto de Congonhas avança para retomar voos internacionais em 2028

O aeroporto de Congonhas avançou em mais uma etapa para retomar voos internacionais a partir de 2028. A Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), órgão do Ministério de Portos e Aeroportos, deu um parecer favorável para retomada da operação.

A informação foi divulgada inicialmente pela Folha da S. Paulo e confirmada pela EXAME.

Na decisão, a SAC reconhece que a Aena, concessionária responsável pelo aeroporto, cumpre todas as diretrizes da Política Nacional de Aviação Civil e ao Plano Aeroviário Nacional.

Desde os anos 1980, quando o aeroporto de Guarulhos começou a operar, Congonhas deixou de realizar voos internacionais de forma regular.

A autorização passará ainda pela avaliação da Polícia Federal, Receita Federal, Vigilância Sanitária e Vigilância Agropecuária Internacional.

Em nota, a Aena afirma que verificará o interesse das companhias aéreas em explorar esse mercado. A operação, segundo a empresa, só ocorrerá após junho de 2028, com a conclusão das obras de ampliação e modernização do Aeroporto de Congonhas, que incluem a entrega de um novo terminal de passageiros.

Como ficará Congonhas após R$ 2 bi em investimentos

Com investimento de R$ 2 bilhões em obras, Congonhas terá um novo terminal de passageiros, com 105 mil metros quadrados, mais do que o dobro do espaço de hoje. Além disso, a Aena deve ampliar as pontes de embarque das atuais 12 para 19, criar um novo pátio de estacionamento de aeronaves e novos hangares para as companhias aéreas.

Aeroporto de Congonhas: projeção de como deve ficar o terminal após as obras, previstas para conclusão em 2028 (Aena/Divulgação)

Congonhas é o segundo aeroporto mais movimentado do país, atrás apenas de Guarulhos. O terminal foi aberto em 1936 e passou por várias ampliações até chegar ao modelo atual. Quando ele foi criado, ficava em uma área ainda pouco habitada da cidade.

Com o crescimento de São Paulo, no entanto, ele acabou ficando cercado por casas e negócios, o que gera uma vantagem por ter fácil acesso a centros empresariais, como as regiões da Faria Lima e Berrini.