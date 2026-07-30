Sobre o que é 'O Atentado ao Voo Pan Am 103', nova série da Netflix?

'O Atentado ao Voo Pan Am 103': série conta com os atores Connor Swindells, Patrick J. Adams e Merritt Wever no elenco (Netflix/Divulgação)
Repórter
Publicado em 30 de julho de 2026 às 21h08.
"O Atentado ao Voo Pan Am 103", nova minissérie britânica, já está disponível na Netflix no Brasil. Dividida em seis episódios, a produção dramatiza a explosão do avião sobre Lockerbie, na Escócia, e a investigação internacional iniciada após o ataque.
Baseada em acontecimentos reais e nos depoimentos de pessoas envolvidas no caso, a série acompanha a colaboração entre a polícia escocesa e as autoridades dos Estados Unidos, além da busca das famílias das vítimas por respostas e justiça.
A trama começa em 21 de dezembro de 1988, quando o voo 103 da Pan Am explodiu enquanto sobrevoava a pequena cidade escocesa de Lockerbie.
O ataque matou 270 pessoas: 243 passageiros, 16 tripulantes e 11 moradores atingidos pelos destroços em solo.
A partir da tragédia, as autoridades montam a maior investigação de homicídio da história da polícia escocesa para descobrir os responsáveis pelo ato terrorista mais letal já registrado em solo britânico.
A minissérie acompanha a busca por evidências em uma área de grandes proporções e mostra o trabalho conjunto de investigadores da Escócia e dos Estados Unidos.
Entre os personagens centrais estão o policial escocês Ed McCusker, interpretado por Connor Swindells ("Sex Education"), e o agente do FBI Dick Marquise, vivido por Patrick J. Adams ("Suits").
A produção também destaca o trabalho do especialista em explosivos Tom Thurman, personagem de Eddie Marsan ("Sherlock Holmes"), e de Kathryn Turman, interpretada por Merritt Wever ("Ruptura"), que atua em defesa das famílias das vítimas.
Sim. "O Atentado ao Voo Pan Am 103" é baseado nos depoimentos de investigadores, moradores de Lockerbie, familiares das vítimas e outras pessoas afetadas pelo ataque.
A narrativa também aborda a participação da comunidade local na recuperação de pertences encontrados após a explosão e os esforços para devolvê-los às famílias.
O elenco principal reúne:
A série também conta com Nicholas Gleaves, Kevin McKidd, Douglas Hodge, Lauren Lyle, Andrew Rothney, Cora Bissett, Parker Sawyers, James Harkness, Molly Geddes, Khalid Laith e Amanda Drew.
A minissérie tem seis episódios, todos disponíveis na Netflix.