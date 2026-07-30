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Sobre o que é 'O Atentado ao Voo Pan Am 103', nova série da Netflix?

Minissérie britânica reconstitui o ataque terrorista que matou 270 pessoas em Lockerbie e a maior investigação de homicídio da história da Escócia

'O Atentado ao Voo Pan Am 103': série conta com os atores Connor Swindells, Patrick J. Adams e Merritt Wever no elenco (Netflix/Divulgação)

'O Atentado ao Voo Pan Am 103': série conta com os atores Connor Swindells, Patrick J. Adams e Merritt Wever no elenco (Netflix/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 30 de julho de 2026 às 21h08.

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"O Atentado ao Voo Pan Am 103", nova minissérie britânica, já está disponível na Netflix no Brasil. Dividida em seis episódios, a produção dramatiza a explosão do avião sobre Lockerbie, na Escócia, e a investigação internacional iniciada após o ataque.

Baseada em acontecimentos reais e nos depoimentos de pessoas envolvidas no caso, a série acompanha a colaboração entre a polícia escocesa e as autoridades dos Estados Unidos, além da busca das famílias das vítimas por respostas e justiça.

Sobre o que é 'O Atentado ao Voo Pan Am 103'?

A trama começa em 21 de dezembro de 1988, quando o voo 103 da Pan Am explodiu enquanto sobrevoava a pequena cidade escocesa de Lockerbie.

O ataque matou 270 pessoas: 243 passageiros, 16 tripulantes e 11 moradores atingidos pelos destroços em solo.

A partir da tragédia, as autoridades montam a maior investigação de homicídio da história da polícia escocesa para descobrir os responsáveis pelo ato terrorista mais letal já registrado em solo britânico.

Como a série retrata a investigação?

A minissérie acompanha a busca por evidências em uma área de grandes proporções e mostra o trabalho conjunto de investigadores da Escócia e dos Estados Unidos.

Entre os personagens centrais estão o policial escocês Ed McCusker, interpretado por Connor Swindells ("Sex Education"), e o agente do FBI Dick Marquise, vivido por Patrick J. Adams ("Suits").

A produção também destaca o trabalho do especialista em explosivos Tom Thurman, personagem de Eddie Marsan ("Sherlock Holmes"), e de Kathryn Turman, interpretada por Merritt Wever ("Ruptura"), que atua em defesa das famílias das vítimas.

A série é baseada em uma história real?

Sim. "O Atentado ao Voo Pan Am 103" é baseado nos depoimentos de investigadores, moradores de Lockerbie, familiares das vítimas e outras pessoas afetadas pelo ataque.

A narrativa também aborda a participação da comunidade local na recuperação de pertences encontrados após a explosão e os esforços para devolvê-los às famílias.

Quem está no elenco?

O elenco principal reúne:

  • Connor Swindells como Ed McCusker;
  • Patrick J. Adams como Dick Marquise;
  • Merritt Wever como Kathryn Turman;
  • Eddie Marsan como Tom Thurman;
  • Peter Mullan como John Orr;
  • Tony Curran como Harry Bell;
  • Phyllis Logan como Moira Shearer.

A série também conta com Nicholas Gleaves, Kevin McKidd, Douglas Hodge, Lauren Lyle, Andrew Rothney, Cora Bissett, Parker Sawyers, James Harkness, Molly Geddes, Khalid Laith e Amanda Drew.

Quantos episódios tem 'O Atentado ao Voo Pan Am 103'?

A minissérie tem seis episódios, todos disponíveis na Netflix.

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