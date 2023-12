Show da Beyoncé no Brasil? Fãs caem em pegadinha da cantora; veja o vídeo

Nesta terça-feira, 19, os fãs brasileiros vibraram com a certeza de que Beyoncé viria para o Brasil em breve. Isso porque a cantora publicou um vídeo no qual afirma que a a bilionária "Renaissance Tour" ainda não acabou e, logo em seguida, cita o Brasil e uma lista de outros países pelos quais ainda não passou, como se fosse anunciar shows neles.

O problema é que eles caíram em uma "pegadinha" por parte da cantora: o vídeo, na verdade, era para promover o filme da turnê, que chega aos cinemas na próxima quinta-feira, 21. E o resultado dele não foi lá muito positivo entre os fãs brasileiros, que já não estavam nada satisfeitos pelo fato da cantora não ter apresentado a turnê na América Latina. No X (antigo Twitter), chovem publicações afirmando que a brincadeira não teve nada de engraçada.

"Beyoncé me fez CHORAR no uber pensando que ela tava anunciando show no brasil, quero ela na cadeia", diz uma postagem. "Eu acordei, vi o teaser e assim que ela disse Brasil, eu GRITEI: Amoooor, corre corre corre.... A Beyoncé anunciou show no Brasil. Ele assustou, correu... Cadê cadê cadê? E a gente terminou de ver o teaser....", comenta outra.

Veja o vídeo de Beyoncé anunciando a 'Renaissance Tour' nos cinemas

Veja os melhores memes publicados sobre o vídeo

🚨URGENTE: BEYONCÉ anuncia que BRASIL é um país com telas de cinema pic.twitter.com/sSCowurI3P — pitoreixco (@pitoreixco) December 19, 2023

Quero a Beyoncé presa AGORA.

Eu acordei, vi o teaser e assim que ela disse Brasil, eu GRITEI: Amoooor, corre corre corre.... A Beyoncé anunciou show no Brasil. Ele assustou, correu... Cadê cadê cadê? E a gente terminou de ver o teaser.... pic.twitter.com/IviZYrrLPJ — Bruno Di Maio (@BruDiMaio) December 19, 2023

Ela falando Brasil primeiro pic.twitter.com/U08RlY4RBe — American Whore (@triinibitch) December 19, 2023

“a RENAISSANCE continua ao redor do mundo”

...

“em um cinema perto de você” pic.twitter.com/yq2NNPO3y5 — Beyoncé Brasil (@beyoncebrasil) December 19, 2023

Beyoncé fazendo piada com a demanda brasileira 🫱🏾‍🫲🏻 Lady Gaga fingindo que o Brasil não existe pic.twitter.com/CCZmiHzkEE — mn (@germanettos) December 19, 2023

Mas ela vai vir para o Brasil ou não?

Apesar da frustração dos fãs brasileiros com a não passagem de Beyoncé pelo Brasil com a turnê "Renaissance", aainda há um fio de esperança. Pode ser que nem tudo esteja perdido, porque Gustavo Pires, presidente da São Paulo Turismo (SPTuris), afirmou que estaria e contato com a cantora para shows na capital paulista em 2024. A informação foi divulgada pela rádio BandNews FM.

De acordo com o presidente, os shows ainda não estão garantidos, posto que dependem da vontade da cantora de fazer mais uma turnê mundial que passe na América Latina. No entanto, como ressaltou na entrevista, as conversas já estão acontecendo. A Prefeitura de São Paulo está companhando negociações entre a artista e empresas de eventos que poderiam trazê-la para o Brasil.

"Existem conversas e existe uma negociação, mas não tem nada garantido. Depende muito mais de ela sair para uma turnê internacional. Mas a chance de ela sair para uma turnê internacional e não passar por São Paulo é muito pequena", afirmou ele.

Mais de uma década longe do Brasil

Beyoncé veio para o Brasil pela primeira vez em fevereiro de 2010, e se apresentou São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Salvador. Depois, em 2013, se apresentou no Rock in Rio e fez shows solo em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Fortaleza.