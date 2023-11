Beyoncé anuncia bolsa de R$ 25 mil para empreendedores negros do Brasil; veja como participar

O programa de apoio a empreendedores da cantora Beyoncé acaba de desembarcar no Brasil. O projeto voltado a pequenos negócios de negros e indígenas terá bolsas de R$ 25.000.

A primeira rodada vai beneficiar projetos de São Paulo, depois Salvador e Rio de Janeiro.

O projeto é promovido pela BeyGOOD, ONG fundada pela cantora em 2013 e que tem como principal objetivo apoiar pessoas marginalizadas oferecendo bolsas de estudos, estágios e acesso a recursos de crescimento e estabilidade.

Em comunicado oficial, a instituição afirmou que o projeto será realizado depois que a cantora realizou uma doação de US$ 1 milhão.

“Para celebrar pessoas e comunidades e para promover empreendedores e pequenas empresas afetadas pelas desigualdades econômicas, no início deste ano Beyoncé Knowles-Carter comprometeu 1 milhão de dólares em apoio a cidades em todo o mundo. Estamos entusiasmados com a continuação do apoio às cidades do Brasil”, informou a ONG.

“A Fundação BeyGOOD tem o orgulho de anunciar o apoio aos empreendedores brasileiros por meio de Subsídios para Microempreendedores administrados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento de Fornecedores Minoritários (NMSDC)”, completou.

Como se inscrever

O foco do programa será atender microempreendedores (MEI) e microempresas (ME).

As empresas devem estar em operação há pelo menos dois anos para serem elegíveis. Os MEIs que atuam como prestadores de serviços autônomos para empresas não se qualificam para este programa de bolsas.

As inscrições para o programa estão abertas até o dia 6 de dezembro e podem ser realizadas neste link.