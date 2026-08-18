Da garagem popular ao carregador: a segunda vida da categoria hatch no Brasil

O hatch pode ser considerado o segmento que motorizou o Brasil. Nos anos 80 e 90, foram carros como Uno, Palio, Gol, Corsa, Escort, entre outros, que colocaram a classe média atrás do volante pela primeira vez. Cada um desses modelos fez com que os brasileiros pudessem trocar a carona ou o ônibus lotado pelo carro próprio. Eram os modelos mais baratos da concessionária, mas também os mais desejados, porque representavam a porta de entrada para o mundo automotivo. É esse peso histórico que torna ainda mais surpreendente ver o segmento caindo em representatividade nas vendas de carros no Brasil ao longo dos últimos anos.

Em abril de 2025, por exemplo, segundo dados da Fenabrave, os hatches tiveram uma queda de quase 20% frente a abril de 2024. Porém, o mais importante é que, apesar da queda de dois dígitos, o segmento ainda respondeu por perto de um quarto do mercado no mês, com o VW Polo sendo o carro mais vendido do país.

A verdade é que não se trata exatamente de um declínio e só. O que está em ato é uma reinvenção da categoria, com nomes tradicionais perdendo espaço para novos entrantes, como o BYD Dolphin Mini, por exemplo, que já aparece disputando o pódio de vendas entre os modelos de entrada. Olhando para o primeiro trimestre de 2026, essa reinvenção já começou a ter a cara de uma retomada.

O Polo continua liderando os hatches com quase 25 mil unidades, seguido por Onix, Argo, Mobi e HB20. A maioria desses modelos foi impulsionada pelo programa Carro Sustentável, que zera o IPI para compactos dentro de definidos critérios de eficiência. Mas o dado que mais surpreende é que o BYD Dolphin Mini já apareceu em sexto lugar entre os hatches, com quase 15 mil unidades, tornando-se um dos top 10 carros mais vendidos do Brasil no trimestre, à frente até de SUVs consagrados no país.

É precisamente este o comportamento que os dados do Estudo Automotivo da Timelens evidenciam: o hatch elétrico virou a porta de entrada da eletrificação, e o consumidor brasileiro está migrando sua leitura da categoria que ocupou a parte mais importante de sua vida automotiva nas últimas décadas.

O estudo analisou mais de 110 milhões de menções sobre automóveis nas redes sociais e mídias digitais brasileiras entre 2021 e 2025. E o retrato que emerge é mais interessante do que uma simples narrativa de "declínio" do segmento.

O hatch continua extremamente presente nas conversas dos brasileiros, exercendo um papel crucial na eletrificação do setor. Segundo o estudo, no recorte de veículos 100% elétricos (BEV), é o hatch quem lidera o volume de conversas entre as marcas chinesas, com um salto de quase 285% nas menções nos últimos cinco anos.

Isso não é acaso: o hatch elétrico compacto virou, na prática, a porta de entrada mais barata para a eletrificação no imaginário do consumidor brasileiro.

E esse protagonismo não se limita aos 100% elétricos: entre as marcas chinesas, de forma geral, o hatch é uma das categorias que mais cresce em menções, com alta de 1.160,92% em cinco anos, e o mesmo padrão se repete nos híbridos, sendo que as conversas sobre hatches híbridos convencionais (HEV) cresceram 72,92% no período e as sobre hatches híbridos plug-in (PHEV) saltaram 358,67%.

Isso reforça algo que o estudo da Timelens também evidenciou sobre a relação do consumidor brasileiro com os carros: conforto virou pré-requisito (41,7% das menções sobre atributos desejados em um carro), seguido por segurança (21,4%) e tecnologia/conectividade (16,7%).

Design aparece depois, mas foi o atributo que mais cresceu proporcionalmente, sinal de que o automóvel, inclusive o hatch compacto, deixou de ser só ferramenta de transporte e passou a comunicar identidade. Um hatch de 2026 não compete mais só em custo-benefício: ele compete em oferecer ADAS, bancos elétricos e um design que não pareça mais de "carro de entrada".

Há ainda uma questão que interessa especialmente ao hatch, porque foi no mercado de usados que essa carroceria, também, sempre reinou como o carro do segundo, terceiro ou quarto dono. O próprio estudo captura esse instinto do consumidor brasileiro quando busca um seminovo: recomendações recorrentes por "um hatch compacto confiável, de manutenção barata e que nunca quebra" aparecem como o critério mais citado para quem procura custo-benefício de segunda mão.

Só que existe um ponto de atenção que não pode ser ignorado: é justamente o elétrico puro (BEV), a tecnologia que domina o hatch chinês, que concentra a maior parcela das conversas sobre desvalorização (16,8%, contra 13,4% dos híbridos convencionais e 10,9% dos híbridos plug-in), muito puxada pelo medo em torno da vida útil da bateria.

Para o hatch elétrico, o próximo desafio a enfrentar será, portanto, convencer o comprador de segunda mão tão bem quanto já convenceu o de carro zero. Ao mesmo tempo, será importante que o comprador do elétrico zero ganhe cada vez mais confiança na decisão de compra, pensando no valor de revenda, que ainda é um desafio para as marcas. Segundo dados do IBV, os elétricos lançados em 2023 acumulam desvalorização de 45,6% até maio de 2026. Isso porque os preços foram influenciados pela queda nos preços dos veículos novos e pelas estratégias comerciais das montadoras focadas em impulsionar os elétricos.

O mesmo segmento que colocou o Gol, o Uno e o Palio na garagem de milhões de famílias brasileiras nos anos 80 e 90 é hoje o campo de batalha entre montadoras tradicionais e chinesas, entre motor a combustão e bateria. Acredito que a manutenção do valor de revenda sempre será um decisor importante para o brasileiro, mas nos resta entender se, no futuro, a desvalorização mais forte será ainda uma realidade para os hatches elétricos, como aconteceu em outros mercados.

Mas o papel que a categoria sempre cumpriu, o de ser a porta de entrada do brasileiro para o automóvel, aparentemente continua firme e forte. Só que agora essa porta tem uma tomada elétrica.