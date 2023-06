Beyoncé causou inflação na Suécia? Turnê da cantora fez os preços subirem no país

Dizer que a Beyoncé move uma verdadeira legião de fãs mundo afora não é exatamente uma novidade. A cantora, que tem marcado no currículo o feito de ser a artista com mais Grammys da história, causa fervor no público onde quer que apareça. O que pouca gente sabe, porém, é que a procura pela turnê desse ano — vinda de um hiato de sete anos — foi tão grande que causou o aumento da inflação na Suécia.

A estreia da turnê “Renaissance World Tour” foi feito no país, em maio. E a vinda da artista causou um verdadeiro aumento na inflação sueca: o mês teve um registro de 9,7%, índice acima do esperado, de 9,4%. O aumento, dizem os bancos do país, foi causado pela demanda de hotelaria e alimentação nas datas próximas ao show.

Para o economista-chefe do Danske Bank, maior banco da Dinamarca, a estreia da turnê em Estocolmo levou dezenas de milhares de fãs à cidade e pode ter influenciado na alta das tarifas de hotéis e atividades de lazer. "Eu não culparia Beyoncé pela inflação alta, mas a apresentação dela e a demanda global para vê-la se apresentar na Suécia aparentemente contribuíram um pouco para isso", escreveu em um e-mail à BBC.

Turnê da Beyoncé será um marco cultural e econômico

A “Renaissance World Tour” começou no dia 10 de maio e se encerrará no dia 27 de setembro. A cantora se apresentará na Bélgica, País de Gales, Escócia, Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, Holanda, Polônia, Canadá e Estados Unidos. A estimativa é que a turnê arrecade cerca de 2 bilhões de libras (R$ 12 bilhões).

Em Estolcomo, segundo o Airbnb, as buscas por acomodações tiveram uma alta considerável. Os ingressos dos shows na Europa esgotaram em poucos dias, o que fez os preços de revenda subirem, assim como a diária dos hotéis.

No Reino Unido não foi diferente: cerca de 60 mil pessoas passaram em Cardiff, no País de Gales, para ver o show da cantora. Em Londres, quando se apresentou no Tottenhan e Stadion of Light, a demanda por hotelaria foi tão grande que algumas famílias sem-teto foram retiradas de um hotel garantido pela prefeitura para abrir espaço aos fãs.

Beyoncé vai se apresentar no Brasil em 2023?

Até o momento, a cantora não marcou shows da "Renaissance World Tour" no Brasil. Mas isso não significa que ela não venha para solo brasileiro: segundo o jornalista José Norberto Flesch, da Orbi, Beyoncé deve se apresentar por aqui em 2024. Ainda não há nenhuma confirmação por parte da equipe da artista.

Beyoncé veio para o Brasil pela primeira vez em fevereiro de 2010, e se apresentou São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Salvador. Depois, em 2013, se apresentou no Rock in Rio e fez shows solo em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Fortaleza.

Renaissance

A “Renaissance World Tour” vem para divulgar o oitavo álbum de estúdio da artista, que recebeu o Grammy de Melhor Álbum de Dance. Com a vitória, ela se tornou a artista com mais Grammys da história, somando 32 estatuetas.