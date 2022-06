Blue Ivy, filha de Beyoncé e Jay-Z, fica envergonhada com abraço do pai e viraliza

A filha da cantora Beyoncé e do rapper Jay-Z, Blue Ivy, é o assunto do dia nas redes, especialmente no Twitter. O motivo é um vídeo que viralizou dela com o seu pai em um jogo da NBA nesta segunda-feira, 13.

Durante o jogo, o nome do rapper foi anunciado e um vídeo dos dois foi transmitido pelo telão. Jay-Z abraçou e beijou a filha, que esquivou do carinho.

"Para nós: Jay-Z, a lenda do rap. Para a Blue Ivy: um pai embaraçoso", escreveu o usuário do Twitter.

To us: Jay Z, the all time rap legend

To Blue Ivy: embarrassing dad pic.twitter.com/yOsIpBUVyz — philip lewis (@Phil_Lewis_) June 14, 2022

Além disso, Blue Ivy, que tem 10 anos, impressionou os usuários pela semelhança com a mãe.

BLUE IVY IS SO GORGEOUS pic.twitter.com/ZVDAVZhljb — mick (@yonceir) June 14, 2022

Beyoncé in 2007 x Blue Ivy in 2022 💕💕 pic.twitter.com/WniNQEw5H8 — ⭒ Ray | LETITBEY | ⭒ (@glorihrious) June 14, 2022

