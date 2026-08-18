Foo Fighters: que horas começa a pré-venda para shows no Brasil

Os ingressos para os shows do Foo Fighters no Brasil começam a ser vendidos nesta terça-feira, 18. A banda liderada por Dave Grohl se apresenta em Belo Horizonte e São Paulo em fevereiro de 2027, pela turnê “Take Cover Tour 2027”.

A pré-venda é exclusiva para clientes Santander e começa às 10h no site da Ticketmaster e às 11h nas bilheterias físicas. O público geral poderá comprar os ingressos a partir de quinta-feira, 20 de agosto, nos mesmos horários.

Quando começa a venda dos ingressos?

A primeira etapa da comercialização acontece para clientes Santander Select e Private Banking com cartões elegíveis. Amanhã, quarta-feira, 19, a pré-venda será aberta aos demais clientes Santander, com exceção dos cartões de viagens e empresariais.

A venda geral começa na quinta-feira, 20 de agosto, às 10h pela internet e às 11h nas bilheterias físicas. As entradas estarão disponíveis pela Ticketmaster.

Clientes Santander poderão parcelar as compras em até cinco vezes sem juros. Para os demais compradores, o parcelamento será de até três vezes sem juros. Cada CPF poderá adquirir até seis ingressos, limitados a duas meias-entradas.

Quando serão os shows?

18 de fevereiro de 2027: Arena MRV, em Belo Horizonte

20 de fevereiro de 2027: MorumBIS, em São Paulo

As apresentações terão participação especial da cantora Karen Dió e da banda paulistana Deb and The Mentals.

Quanto custam os ingressos?

Em Belo Horizonte, os ingressos variam de R$ 280, na meia-entrada da cadeira superior, a R$ 1.180, na entrada inteira da pista premium Santander Select.

Em São Paulo, os preços ficam entre R$ 295, na meia-entrada da arquibancada, e R$ 1.250, na entrada inteira da pista premium Santander Select.

Belo Horizonte: Cadeira superior a partir de R$ 280 (meia) e R$ 560 (inteira); Pista a partir de R$ 330 e R$ 660; Cadeiras inferiores a partir de R$ 445 e R$ 890; Pista Premium Santander Select por R$ 590 e R$ 1.180.

São Paulo: Arquibancada a partir de R$ 295 (meia) e R$ 590 (inteira); Pista por R$ 330 e R$ 660; Cadeira superior por R$ 485 e R$ 970; Cadeira inferior por R$ 495 e R$ 990; Pista Premium Santander Select por R$ 625 e R$ 1.250.

O que esperar dos shows?

O repertório deve reunir sucessos como “Everlong”, “My Hero”, “Learn To Fly” e “Times Like These”, além de músicas de Your Favorite Toy, álbum lançado pelo Foo Fighters em 2026.

A formação anunciada para a turnê reúne Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffe e Ilan Rubin. Com mais de três décadas de carreira, o grupo tem 12 álbuns e 15 prêmios Grammy.