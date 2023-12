Beyoncé no Brasil em 2024? Presidente da SPTuris diz que está em negociação com a cantora

Depois da frustração dos fãs brasileiros com a não passagem de Beyoncé pelo Brasil com a turnê "Renaissance", há um fio de esperança. Pode ser que nem tudo esteja perdido, porque Gustavo Pires, presidente da São Paulo Turismo (SPTuris), afirmou que estaria e contato com a cantora para shows na capital paulista em 2024. A informação foi divulgada pela rádio BandNews FM.

De acordo com o presidente, os shows ainda não estão garantidos, posto que dependem da vontade da cantora de fazer mais uma turnê mundial que passe na América Latina. No entanto, como ressaltou na entrevista, as conversas já estão acontecendo. A Prefeitura de São Paulo está companhando negociações entre a artista e empresas de eventos que poderiam trazê-la para o Brasil.

"Existem conversas e existe uma negociação, mas não tem nada garantido. Depende muito mais de ela sair para uma turnê internacional. Mas a chance de ela sair para uma turnê internacional e não passar por São Paulo é muito pequena", afirmou ele.

Beyoncé fará a turnê Renaissance no Brasil?

A “Renaissance World Tour” começou no dia 10 de maio e se encerrou no dia 27 de setembro. A cantora se apresentou na Bélgica, País de Gales, Escócia, Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, Holanda, Polônia, Canadá e Estados Unidos. A estimativa é que a turnê tenha arrecadado cerca de 2 bilhões de libras (R$ 12 bilhões).

A cantora não se apresentou em nenhum país da América Latina. Na entrevista, Pires também não detalhou se ela trará a “Renaissance World Tour” para o Brasil.

Até o momento, a cantora não se pronunciou sobre vindas ao país, mas já há grandes especulações sobre eventuais shows na capital paulista. Segundo o jornalista José Norberto Flesch, da Orbi, Beyoncé deve se apresentar por aqui em 2024.

Mais de uma década longe do Brasil

Beyoncé veio para o Brasil pela primeira vez em fevereiro de 2010, e se apresentou São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Salvador. Depois, em 2013, se apresentou no Rock in Rio e fez shows solo em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Fortaleza.

Renaissance

A “Renaissance World Tour” vem para divulgar o oitavo álbum de estúdio da artista, que recebeu o Grammy de Melhor Álbum de Dance. Com a vitória, ela se tornou a artista com mais Grammys da história, somando 32 estatuetas.