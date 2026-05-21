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Médico mais velho do mundo morreu aos 103 anos e deixou 3 regras para uma boa e longa vida

Reconhecido pelo Guinness, Howard Tucker defendia que envelhecer bem dependia mais de hábitos diários do que de sorte ou genética

Dr. Howard Tucker exerceu medicina por mais de 75 anos e foi reconhecido pelo Guinness como o médico mais velho de todos os tempos (Reprodução/Instagram)

Dr. Howard Tucker exerceu medicina por mais de 75 anos e foi reconhecido pelo Guinness como o médico mais velho de todos os tempos (Reprodução/Instagram)

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 21 de maio de 2026 às 15h11.

O neurologista americano Howard Tucker foi considerado o médico mais velho de todos os tempos pelo Guinness record world em 2023, logo depois de receber o reconhecimento como o médico mais velho em exercício. Antes de falecer escreveu um ensaio em que revela suas três regras para uma vida longa e feliz

Tucker iniciou sua carreira na medicina em 1947, profissão que exerceu durante 75 anos. Após ganhar o recorde mundial de pessoa mais velha na área, afirmou que não acredita que exista sorte ou genes para a longevidade

Howard Tucker faleceu em 22 de dezembro aos 103 anos de idade. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Segundo o neurologista, o segredo para a longevidade saudável é a construção de bons hábitos que durante a sua vida foram inegociáveis:  

1. Manter a mente ocupada 

O cérebro assim como os outros músculos do corpo humano enfraquece se não for utilizado, manter a mente trabalhando é a principal dica de Tucker. 

O médico conta que aos 67 anos voltou à faculdade para cursar Direito e passou na prova da Ordem dos Advogados de Ohio. Mesmo depois que parou de atender pacientes em consultório, ainda trabalhava com revisões médicas.

A dica não se resume ao âmbito profissional. Tocar instrumentos, leitura, escrita e aprender novos hobbies também são práticas que fortalecem a mente.

Assim como a mente, as emoções também precisam de treino. Comece pelo curso gratuito de Inteligência Emocional do Na Prática  

2. Não guardar sentimentos ruins 

Guardar sentimentos, como raiva, podem causar efeitos colaterais. O neurologista afirma que ressentimentos podem aumentar a pressão arterial, desregular hormônios e até causar doenças cardíacas. Além disso, conta que essa é uma prática que gasta muita energia mental. 

A dica é não deixar que as emoções ruins guiem e buscar sempre as coisas boas que a vida pode oferecer. 

3. Ter moderação em tudo o que faz

Viver bem e saudável não significa não comer pizzas, hambúrgueres e evitar doces, mas saber aproveitar tudo com moderação. Segundo a dica do neurologista, o equilíbrio é o caminho para o “prazer a longo prazo”. 

Essa mentalidade de moderação usada por Howard Tucker deve ser levada para além da alimentação, mas também para as outras áreas da vida. 

O peso das emoções

A recomendação de Howard Tucker sobre não guardar sentimentos ruins dialoga com uma habilidade cada vez mais valorizada dentro e fora do trabalho: a inteligência emocional. Saber reconhecer emoções, lidar com frustrações e manter o equilíbrio em situações de pressão não depende apenas de temperamento, mas também de prática e repertório.

Para quem quer desenvolver essa competência, o Na Prática oferece o curso online e gratuito Inteligência Emocional, com 6 horas de conteúdo, atividades aplicáveis ao dia a dia e certificado ao final. A formação aborda temas como autogestão, automotivação, empatia, leitura de ambiente, gestão de conflitos e tomada de decisão em cenários desafiadores.

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