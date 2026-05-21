Médico mais velho do mundo morreu aos 103 anos e deixou 3 regras para uma boa e longa vida

O neurologista americano Howard Tucker foi considerado o médico mais velho de todos os tempos pelo Guinness record world em 2023, logo depois de receber o reconhecimento como o médico mais velho em exercício. Antes de falecer escreveu um ensaio em que revela suas três regras para uma vida longa e feliz.

Tucker iniciou sua carreira na medicina em 1947, profissão que exerceu durante 75 anos. Após ganhar o recorde mundial de pessoa mais velha na área, afirmou que não acredita que exista sorte ou genes para a longevidade.

Howard Tucker faleceu em 22 de dezembro aos 103 anos de idade. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Segundo o neurologista, o segredo para a longevidade saudável é a construção de bons hábitos que durante a sua vida foram inegociáveis:

1. Manter a mente ocupada

O cérebro assim como os outros músculos do corpo humano enfraquece se não for utilizado, manter a mente trabalhando é a principal dica de Tucker.

O médico conta que aos 67 anos voltou à faculdade para cursar Direito e passou na prova da Ordem dos Advogados de Ohio. Mesmo depois que parou de atender pacientes em consultório, ainda trabalhava com revisões médicas.

A dica não se resume ao âmbito profissional. Tocar instrumentos, leitura, escrita e aprender novos hobbies também são práticas que fortalecem a mente.

2. Não guardar sentimentos ruins

Guardar sentimentos, como raiva, podem causar efeitos colaterais. O neurologista afirma que ressentimentos podem aumentar a pressão arterial, desregular hormônios e até causar doenças cardíacas. Além disso, conta que essa é uma prática que gasta muita energia mental.

A dica é não deixar que as emoções ruins guiem e buscar sempre as coisas boas que a vida pode oferecer.

3. Ter moderação em tudo o que faz

Viver bem e saudável não significa não comer pizzas, hambúrgueres e evitar doces, mas saber aproveitar tudo com moderação. Segundo a dica do neurologista, o equilíbrio é o caminho para o “prazer a longo prazo”.

Essa mentalidade de moderação usada por Howard Tucker deve ser levada para além da alimentação, mas também para as outras áreas da vida.

O peso das emoções

A recomendação de Howard Tucker sobre não guardar sentimentos ruins dialoga com uma habilidade cada vez mais valorizada dentro e fora do trabalho: a inteligência emocional. Saber reconhecer emoções, lidar com frustrações e manter o equilíbrio em situações de pressão não depende apenas de temperamento, mas também de prática e repertório.

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