Páscoa: significado da data, mensagens e por que é sempre celebrada aos domingos

A Páscoa é celebrada este domingo, 20 de abril. Mas o feriado não tem data fixa e acaba confundindo muita gente.

Este ano vamos celebrar em abril, mas podemos ter o evento em março, tudo depende da primeira Lua Cheia do ano.

Por que a data da Páscoa muda todos os anos?

A data da Páscoa é determinada com base no calendário da Igreja Católica. Ela é celebrada no primeiro domingo após a primeira Lua Cheia, que ocorre depois do equinócio de outono, momento em que o dia e a noite possuem duração igual de 12 horas. Esse fenômeno acontece duas vezes ao longo do ano: março e setembro.

Por que a Páscoa é celebrada em um domingo?

A determinação eclesiástica estabeleceu que a Páscoa ocorreria anualmente no primeiro domingo após a primeira Lua cheia subsequente ao equinócio de março.

Qual é o significado da Páscoa?

Para os cristãos, o domingo de Páscoa é uma comemoração da ressurreição de Jesus Cristo após a sua morte, que ocorreu na Sexta-feira da Paixão. A partir desse evento, o Calendário Romano foi dividido em duas eras distintas: Antes de Cristo (a.C.) e Depois de Cristo (d.C.), uma divisão temporal que ainda é adotada. Essa demarcação na contagem do tempo destaca a relevância da vida e do legado de Jesus Cristo na história e na cultura ocidental.

Páscoa é feriado?

O domingo de Páscoa não é considerado feriado. Mas, muitas categorias e setores estabeleceram acordos para folga no dia. A sexta-feira santa, no entanto, é feriado nacional.

Data da Páscoa nos próximos anos

Páscoa 2026 - 5 de abril de 2026

Páscoa 2027 - 28 de março de 2027

Páscoa 2028 - 16 de abril de 2028

Páscoa 2029 - 1 de abril de 2029

Mensagens de Páscoa

É muito comum nesta data enviar mensagens de Feliz Páscoa para amigos e familiares. Os cristãos costumam enviar mensagens relacionadas ao significado religioso da data, relembrando a ressurreição de Jesus Cristo e desejando renovação.