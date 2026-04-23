Seguro especial protegeu a turnê de Bad Bunny de possível caos climático

Dias antes de três shows esgotados do cantor porto-riquenho Bad Bunny em Medellín, na Colômbia, a previsão de chuva forte colocou a produção em alerta máximo. O temor era que um temporal poderia cancelar as apresentações, marcadas para os dias 23, 24 e 25 de janeiro de 2026, e transformar a agenda em prejuízo multimilionário.

Segundo a Bloomberg, a saída encontrada foi contratar um tipo de cobertura pouco comum no mercado: um seguro paramétrico, modelo que paga automaticamente quando determinadas condições climáticas são atingidas, sem necessidade de comprovar perdas depois do evento.

Estação meteorológica dentro do estádio

O caso tinha um problema técnico. A estação meteorológica oficial mais próxima ficava a cerca de 1,6 km do local dos shows, distância considerada grande demais para uma cidade com relevo irregular e microclimas. Para resolver isso, especialistas instalaram sensores climáticos temporários dentro do estádio Atanasio Girardot.

Com isso, o seguro passaria a usar dados reais do local da apresentação. Se a chuva ultrapassasse um limite previamente definido antes ou durante o show, o pagamento seria acionado. Quanto maior o volume de água, maior poderia ser a indenização, até o teto contratado.

Os chamados "seguros paramétricos", modalidade que não precisa da comprovação tradicional de prejuízo para liberar pagamentos, vêm ganhando espaço nos últimos anos, devido ao aumento de eventos climáticos extremos que impactam setores da economia global.

Empresas de energia renovável, por exemplo, recorrem a esse modelo para lidar com oscilações de vento e sol, enquanto outras companhias usam a cobertura para proteger imóveis, cargas e operações afetadas por ciclones, enchentes e falhas logísticas.

No setor de eventos o desafio pode ser ainda maior. Antecipar fenômenos altamente localizados em uma janela de poucas horas, como uma tempestade durante um show, exige cálculos mais complexos. Como o clima muda rapidamente, seguradoras enfrentam maior dificuldade para estimar o risco com precisão. Por isso, estações meteorológicas instaladas no próprio local surgem como alternativa estratégica, oferecendo dados em tempo real e maior confiabilidade.

A empresa responsável pelo equipamento em Medellín foi a finlandesa Vaisala Oyj, especializada em inteligência climática e monitoramento meteorológico. Embora a companhia não tenha revelado oficialmente o nome do artista atendido, e parte dos envolvidos estivesse sob acordos de confidencialidade, uma fonte confirmou à Bloomberg que o cliente era, de fato, Bad Bunny.

Números gigantescos em jogo

As três apresentações venderam cerca de 145,5 mil ingressos e arrecadaram US$ 23,7 milhões, segundo a Pollstar, valor que ainda não inclui alimentos e bebidas. Ou seja, um cancelamento teria impacto pesado no caixa da operação.

A seguradora envolvida afirmou que consegue oferecer contratos de até US$ 80 milhões para riscos climáticos variados, embora não tenha revelado o valor específico ligado aos shows de Bad Bunny.

Final feliz e sinal do futuro

No fim, os shows aconteceram sem interrupções climáticas. Três dias depois, porém, fortes chuvas atingiram a cidade de Medellín e causaram enchentes repentinas.

O caso evidencia um movimento cada vez mais forte no setor do entretenimento. Diante de condições climáticas mais instáveis e de eventos ao ar livre que envolvem cifras milionárias, a tendência é que artistas e organizadores ampliem os investimentos em soluções de proteção nos próximos anos.