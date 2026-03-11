Schwarzenegger retorna como Conan após mais de 40 anos

Arnold Schwarzenegger: ator deve reprisar o papel que marcou sua carreira no cinema de fantasia (Ben A. Pruchnie/Getty Images)
Redatora
Publicado em 11 de março de 2026 às 10h50.
Arnold Schwarzenegger retornará ao papel de Conan no novo filme “King Conan”, que será dirigido por Christopher McQuarrie, cineasta conhecido pelos filmes mais recentes da franquia "Missão: Impossível". O projeto está sendo desenvolvido pela 20th Century Studios e pretende relançar a franquia “Conan, o Bárbaro”, baseada no personagem criado pelo escritor Robert E. Howard.
Schwarzenegger interpretou o guerreiro pela primeira vez no filme “Conan, o Bárbaro” (1982) e voltou ao personagem em “Conan, o Destruidor” (1984). Os longas ajudaram a consolidar a carreira do ator em Hollywood e transformaram Conan em um dos personagens mais conhecidos do cinema de fantasia.
A informação sobre o novo projeto foi revelada pelo próprio ator durante o Arnold Sports Festival, evento realizado em Columbus, nos Estados Unidos, e publicada no The Hollywood Reporter.
O novo longa deve acompanhar Conan décadas após os eventos dos primeiros filmes. Na história, o personagem teria governado um reino por cerca de 40 anos antes de ser forçado a deixar o poder, o que desencadeia um novo conflito.
A produção deve incluir elementos tradicionais da franquia, como batalhas, criaturas fantásticas e magia, além de efeitos visuais de grande escala.
A proposta é mostrar uma versão mais velha do guerreiro, explorando uma nova fase do personagem.
Os estúdios de Hollywood tentam trazer “Conan, o Bárbaro” de volta ao cinema há mais de uma década. No início de 2010, a Universal Pictures chegou a desenvolver um projeto que colocaria o personagem em uma história inspirada em faroestes como “Os Imperdoáveis”.
O roteiro estava sendo desenvolvido por Chris Morgan, conhecido por seu trabalho na franquia “Velozes e Furiosos”. Apesar de anos em desenvolvimento, o filme nunca chegou a ser produzido.
Nos últimos meses, a 20th Century Studios buscou garantir os direitos do personagem para avançar com uma nova adaptação.
Durante o evento, Schwarzenegger também comentou outros projetos relacionados a personagens de sua carreira. O ator afirmou que tem conversado com o diretor Dan Trachtenberg sobre um possível retorno à franquia “Predador”, revitalizada recentemente com o filme “Prey” (2022).
Além disso, ele revelou ter recebido um roteiro para “Commando 2”, sequência do filme de ação lançado em 1985, “Commando”, no qual interpretou o personagem John Matrix.
Até o momento, “King Conan” ainda não tem data de estreia definida. O projeto marca mais uma tentativa de trazer de volta ao cinema um dos personagens clássicos do gênero de fantasia.