Noah Centineo será o novo Rambo em continuação da franquia

O personagem Rambo ganhará um novo filme mais de quatro décadas após sua estreia no cinema. A produção será um prelúdio que mostrará os anos anteriores à trajetória do veterano de guerra interpretado por Sylvester Stallone.

A produção marca o sexto filme do universo da saga . Será realizada pela Lionsgate em parceria com a Millennium Media e a AGBO.

O papel da versão jovem do personagem será interpretado pelo ator Noah Centineo, conhecido por comédias românticas adolescentes da Netflix como Para Todos os Garotos que Já Amei e O Encontro Perfeito.

O projeto já iniciou filmagens em Bangkok e será dirigido por Jalmari Helander. O roteiro é assinado por Rory Haines e Sohrab Noshirvani, que também trabalharam em Adão Negro.

A história se passa durante a Guerra do Vietnã e pretende explorar a origem das habilidades e traumas que marcaram o protagonista.

Stallone volta a ‘Rambo’, mas fora do elenco

Embora tenha interpretado o personagem em cinco filmes ao longo de mais de 40 anos, será a primeira vez que Sylvester Stallone atuará oficialmente como produtor de um projeto da franquia.

Nos capítulos anteriores, o ator também esteve envolvido no roteiro das histórias e dirigiu o filme “Rambo”, lançado em 2008. Ao todo, os cinco longas da saga arrecadaram mais de US$ 819 milhões nas bilheterias mundiais, segundo dados do Box Office Mojo.

Segundo Adam Fogelson, presidente do grupo de filmes da Lionsgate, a participação de Stallone foi considerada essencial para o desenvolvimento do novo longa.