Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Noah Centineo será o novo Rambo em continuação da franquia

Nova produção ambientada na Guerra do Vietnã mostrará juventude do soldado e tem estreia prevista para 2027

Rambo: veja tudo que sabemos sobre o novo filme (Getty Images)

Rambo: veja tudo que sabemos sobre o novo filme (Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 12 de março de 2026 às 18h11.

Tudo sobreFilmes
Saiba mais

O personagem Rambo ganhará um novo filme mais de quatro décadas após sua estreia no cinema. A produção será um prelúdio que mostrará os anos anteriores à trajetória do veterano de guerra interpretado por Sylvester Stallone.

A produção marca o sexto filme do universo da saga . Será realizada pela Lionsgate em parceria com a Millennium Media e a AGBO.

O papel da versão jovem do personagem será interpretado pelo ator Noah Centineo, conhecido por comédias românticas adolescentes da Netflix como Para Todos os Garotos que Já Amei e O Encontro Perfeito.

O projeto já iniciou filmagens em Bangkok e será dirigido por Jalmari Helander. O roteiro é assinado por Rory Haines e Sohrab Noshirvani, que também trabalharam em Adão Negro.

A história se passa durante a Guerra do Vietnã e pretende explorar a origem das habilidades e traumas que marcaram o protagonista.

Stallone volta a ‘Rambo’, mas fora do elenco

Embora tenha interpretado o personagem em cinco filmes ao longo de mais de 40 anos, será a primeira vez que Sylvester Stallone atuará oficialmente como produtor de um projeto da franquia.

Nos capítulos anteriores, o ator também esteve envolvido no roteiro das histórias e dirigiu o filme “Rambo”, lançado em 2008. Ao todo, os cinco longas da saga arrecadaram mais de US$ 819 milhões nas bilheterias mundiais, segundo dados do Box Office Mojo.

Segundo Adam Fogelson, presidente do grupo de filmes da Lionsgate, a participação de Stallone foi considerada essencial para o desenvolvimento do novo longa.

Acompanhe tudo sobre:FilmesFilmes de ação

Mais de Pop

Christian Chávez, ex-'Rebelde', anuncia show extra em SP em agosto

Pussycat Dolls voltam aos palcos com música nova e turnê em 2026

BBB 26: além de eliminado, Babu também perde apartamento

Stallone vai participar do novo filme de 'Rambo'

Mais na Exame

Future of Money

São Paulo vira foco de conferência cripto internacional

EXAME Agro

Governo rebate Cargill após suspensão de exportações de soja à China

Casual

Bolsa de luxo ou projeto artesanal? Fendi relança baguette com kit para bordado

Ciência

Nasa anuncia nova data de lançamento para a missão Artemis à Lua