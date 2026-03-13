10 filmes de Arnold Schwarzenegger para ver antes de 'King Conan'

Arnold Schwarzenegger retornará ao papel de Conan no novo filme “King Conan”, que será dirigido por Christopher McQuarrie, cineasta conhecido pelos filmes mais recentes da franquia “Missão: Impossível”.

Schwarzenegger interpretou o guerreiro pela primeira vez no filme “Conan, o Bárbaro” (1982) e voltou ao personagem em “Conan, o Destruidor” (1984). Os longas ajudaram a consolidar a carreira do ator em Hollywood e transformaram Conan em um dos personagens mais conhecidos do cinema de fantasia.

O projeto está sendo desenvolvido pela 20th Century Studios e pretende relançar a franquia “Conan, o Bárbaro”, baseada no personagem criado pelo escritor Robert E. Howard.

A informação sobre o novo projeto foi revelada pelo próprio ator durante o Arnold Sports Festival, evento realizado em Columbus, nos Estados Unidos, e publicada pelo The Hollywood Reporter.

Com mais de quatro décadas de carreira, Schwarzenegger se tornou um dos principais nomes do cinema de ação, mas também transitou por comédia e ficção científica.

A seguir, veja 10 filmes de Arnold Schwarzenegger que ajudam a entender sua trajetória no cinema.

Conan, o Bárbaro (1982)

O filme marcou a estreia de Schwarzenegger como protagonista em Hollywood. Na história, Conan busca vingança contra o líder de um culto que destruiu sua aldeia.

O Exterminador do Futuro (1984)

Dirigido por James Cameron, o longa apresenta o ciborgue T-800, enviado do futuro para assassinar Sarah Connor. O papel transformou Schwarzenegger em estrela global.

Comando para Matar (1985)

No clássico de ação dos anos 80, o ator interpreta John Matrix, um ex-soldado que enfrenta um grupo de mercenários para resgatar sua filha sequestrada.

O Predador (1987)

Schwarzenegger vive o major Alan “Dutch” Schaeffer, líder de uma equipe militar enviada à selva da América Central que passa a ser caçada por um alienígena.

O Sobrevivente (1987)

Baseado em obra de Stephen King, o filme mostra um futuro distópico em que prisioneiros participam de um programa de TV mortal para sobreviver.

Irmãos Gêmeos (1988)

Na comédia dirigida por Ivan Reitman, Schwarzenegger divide a tela com Danny DeVito como irmãos geneticamente criados em laboratório que se reencontram na vida adulta.

O Vingador do Futuro (1990)

Inspirado em conto de Philip K. Dick, o longa acompanha um operário que descobre ter memórias implantadas e se envolve em uma conspiração em Marte.

True Lies (1994)

No filme dirigido por James Cameron, o ator interpreta um agente secreto que esconde sua identidade da família enquanto investiga uma ameaça terrorista.

Um Tira no Jardim de Infância (1990)

Schwarzenegger vive um policial disfarçado que assume o papel de professor para investigar um criminoso ligado a um aluno da escola.

Maggie: A Transformação (2015)

Em um de seus papéis mais dramáticos, o ator interpreta um pai que acompanha a lenta transformação da filha após uma infecção zumbi.