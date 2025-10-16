O ‘segredo’ de Arnold Schwarzenegger para se manter ativo aos 78 anos

Ramon Dino fez história ao se tornar o primeiro brasileiro a vencer a categoria Classic Physique no Mr. Olympia 2025, em 12 de outubro. A conquista do acriano se tornou um dos principais assuntos da semana e atraiu novos olhares para o universo do fisiculturismo.

Quando o assunto é o esporte, é quase impossível não lembrar de Arnold Schwarzenegger, o maior nome da modalidade e sete vezes campeão do Mr. Olympia. O austríaco começou na categoria aos 15 anos e, por sua trajetória icônica, fundou, em 1989, o Arnold Sports Festival, um dos maiores eventos de fisiculturismo do mundo. Ele também é homenageado com a competição Arnold Classic, que leva seu nome e continua sendo referência no circuito.

Mesmo aos 78 anos, Schwarzenegger não abriu mão dos bons hábitos. Mantém uma rotina disciplinada de treinos e alimentação equilibrada — um estilo de vida que o transformou em símbolo de longevidade e inspiração para novas gerações.

Alimentação saudável, mas sem radicalismos

Enquanto muitos especialistas defendem o consumo de carne para garantir o aporte de proteínas, Schwarzenegger segue outro caminho. Atualmente, cerca de 70% de sua alimentação é à base de plantas. Em abril, o ator revelou que já foi adepto de shakes proteicos feitos com leite de amêndoas, suco de cereja, whey, ovo cru com casca e banana — uma combinação que, hoje, ficou no passado.

“Eu costumava tomar bebidas proteicas, mas agora faço isso com muito menos frequência. Acredito que me alimento muito bem e me mantenho saudável dessa forma”, disse em entrevista ao Business Insider. A redução do consumo de carne foi uma decisão consciente, voltada ao controle do colesterol. “Isso não significa que eu tenha cortado totalmente o wiener schnitzel ou um bife de vez em quando”, afirmou.

No dia a dia, o ex-fisiculturista começa as manhãs com fontes de proteína magra, como aveia ou iogurte com frutas vermelhas e granola. À noite, prefere uma refeição leve, com sopa de legumes e salada de pepino, finalizada com um fio de óleo de semente de abóbora.

Durante viagens, porém, se permite experimentar as gastronomias locais — e compensa com treinos mais intensos na volta. A filosofia é simples: equilíbrio e constância.

Schwarzenegger reforça, na prática, o que especialistas em saúde defendem há décadas: uma alimentação rica em nutrientes é essencial para garantir vitalidade e qualidade de vida durante o envelhecimento.

Constância é o segredo da longevidade

Após se aposentar dos palcos em 1975, Schwarzenegger seguiu novos caminhos. Foi governador da Califórnia entre 2003 e 2011 e, atualmente, atua como Chief Movement Officer da Zimmer Biomet, empresa dedicada ao tratamento de dores articulares.

A escolha da função reflete sua própria história. Após décadas de treinos intensos, o ator acumula lesões e cirurgias, o que o levou a se dedicar à conscientização sobre mobilidade e prevenção.

Hoje, em ritmo mais leve, o astro mantém 90 minutos diários de exercícios, alternando entre musculação e ciclismo. O foco é preservar a saúde do coração e otimizar a recuperação muscular.

Entre seus principais conselhos, está a importância de ouvir o corpo e agir diante dos sinais de dor. “Não importa o problema, resolva. Não espere. Quando as pessoas começam a sentir dor, elas passam a evitar atividades — e é aí que tudo piora. O perigo começa quando você para, porque movimento é vida”, resume.

O recado de Schwarzenegger vai além das academias: envelhecer com saúde depende menos de fórmulas e mais de constância, propósito e movimento — princípios que o ex-fisiculturista leva como filosofia de vida.