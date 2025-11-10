A chegada de "Predador: Terras Selvagens" aos cinemas brasileiros reacendeu o interesse por uma das sagas mais longevas da ficção científica.

O novo capítulo, estrelado por Elle Fanning, mostra uma improvável parceria entre uma androide e um jovem caçador Yautja — e fez muitos fãs se perguntarem qual é a sequência cronológica correta da franquia.

Confira, abaixo, a linha do tempo dos filmes na ordem em que os eventos ocorrem no universo do Predador.

Qual é a ordem cronológica da franquia ‘Predador'?

1. "O Predador: A Caçada" (2022)

A história se passa na América do Norte do século XVIII, onde a jovem Naru (Amber Midthunder) tenta provar seu valor como guerreira de sua tribo comanche e acaba enfrentando um dos primeiros caçadores alienígenas a pisar na Terra.

2. "Predador: Assassino de Assassinos" (2025)

A animação disponível no Disney+ amplia a mitologia dos Yautja com três relatos ambientados em épocas distintas: um combate entre vikings, outro no Japão feudal e uma caçada durante a Segunda Guerra Mundial.

3. "O Predador" (1987)

O filme que deu origem à franquia acompanha Dutch (Arnold Schwarzenegger), líder de uma equipe militar em missão na selva da América Central. A operação se transforma em uma luta de sobrevivência quando eles passam a ser caçados por uma criatura letal.

4. "Predador 2: A Caçada Continua" (1990)

Desta vez, a ação se muda para Los Angeles, onde o detetive Mike Harrigan (Danny Glover) tenta enfrentar um novo predador em meio à violência urbana e ao clima sufocante.

5. "Alien vs. Predador" (2004)

No encontro entre duas franquias clássicas, uma expedição na Antártida descobre uma pirâmide subterrânea usada há séculos pelos Yautja como arena de caça contra os xenomorfos da série Alien.

6. "Alien vs. Predador 2: Requiem" (2007)

Continuação direta do filme anterior, mostra o conflito entre as duas espécies chegando a uma pequena cidade americana.

7. "Predadores" (2010)

Protagonizado por Adrien Brody e Alice Braga, o longa leva a trama para outro planeta, usado pelos Yautja como campo de caça. O enredo sugere a existência de diferentes castas entre os caçadores.

8. "O Predador" (2018)

Com direção de Shane Black, o filme tenta atualizar a franquia com humor e ritmo acelerado. A história acompanha um garoto que, sem querer, atrai uma nova leva de predadores à Terra.

9. "Predador: Terras Selvagens" (2025)

Sob o comando de Dan Trachtenberg, o longa apresenta um planeta selvagem onde um jovem Yautja exilado se une a uma androide defeituosa criada pela Weyland-Yutani, corporação que também aparece na franquia Alien.