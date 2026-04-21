Sai uma, entra outra: irmã gêmea de Milena é pré-selecionada para reality

Mile Moreira, irmã de Milena, é pré-selecionada em reality (Reprodução/Redes Sociais)
Redação Exame
Publicado em 21 de abril de 2026 às 20h46.
Enquanto Milena, a "Tia Milena", deixa o BBB 26 nesta terça-feira, 22, após chegar à Grande Final, a irmã gêmea já tem o próprio reality em vista — só que do outro lado do Atlântico.
Mile Moreira, que mora nos Estados Unidos, está entre as pré-selecionadas para o Immigrant Reality, programa americano que retrata a vida de imigrantes brasileiros fora do Brasil e estreia no dia 17 de maio, em Orlando.Quem é Milena, que entrou pela Casa de Vidro do BBB 26? Relembre a trajetória da finalista
Mais de 11 mil pessoas se inscreveram para o programa, mas apenas 15 participam do reality. Mile está entre os 30 pré-selecionados para o reality, que será gravado entre os dias 17 e 21 de maio de 2026, em Orlando, na Flórida.
A dinâmica do Immigrant Reality vai além das tradicionais provas de resistência e convivência. Os participantes enfrentarão situações inspiradas no cotidiano de quem vive fora do país — negociações salariais, abertura de negócios, prevenção de fraudes financeiras e processos de regularização migratória.
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O prêmio é de US$ 100 mil, equivalente a cerca de R$ 500 mil. O elenco reúne empreendedores, influenciadores e profissionais que já lidaram diretamente com os desafios da imigração.BBB 26: festa da final terá só um ex-brother de fora; saiba quem
Mile já havia chamado atenção do público brasileiro antes mesmo da pré-seleção. Em campanha publicitária do Burger King — rival do McDonald's, um dos patrocinadores do BBB 26 —, a irmã gêmea de Milena aparece usando o mesmo penteado, os óculos e a blusa rosa que a mineira costuma usar no reality.
A gravação ocorreu na terça-feira, 24, exatamente no dia em que saiu o resultado do Paredão em que Milena disputava com Chaiany e Maxiane — eliminada com 63,21% dos votos. O vídeo foi ao ar na quarta-feira seguinte.
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Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável. No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.