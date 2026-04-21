Que horas começa a final do BBB 26 hoje?

A grande final do Big Brother Brasil 26 acontece nesta terça-feira, 21 de abril, e está marcada para 22h25 (horário de Brasília) na TV Globo, logo após a novela Três Graças.

A expectativa é de um programa mais longo que o habitual, com retrospectiva da temporada, reencontro de ex-participantes, shows e o anúncio do campeão ao vivo.

Quem disputa a final?

Os três finalistas do Big Brother Brasil são Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena Lages.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem ganha o BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.