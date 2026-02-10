Rosas de Ouro sofre punição e começa Carnaval 2026 com menos 0,5 ponto

A Rosas de Ouro, campeã do Carnaval de São Paulo em 2025, foi penalizada pela Liga-SP, perdendo 0,5 ponto na apuração, após não cumprir o prazo para entrega da pasta de jurados, estabelecido para as 23h59 da última segunda-feira, 9.

A escola ainda teve um prazo adicional até as 14h desta terça-feira, 10, mas também não conseguiu atender à exigência.

Com a falta de cumprimento da prorrogação, a Liga-SP aplicou a penalidade diretamente, conforme o regulamento, sem a necessidade de deliberação entre os presidentes das escolas do Grupo Especial, que estava prevista, mas não aconteceu.

A escola já iniciará a apuração oficial, marcada para o dia 17 de fevereiro, com um ponto a menos na pontuação final.

Punição pode comprometer resultado

A perda de 0,5 ponto pode comprometer o desempenho da escola, que conquistou o título de campeã em 2025 com uma pontuação quase perfeita, perdendo apenas 0,2 ponto durante a apuração.

Se a Rosas de Ouro repetir um desempenho similar, a penalidade fará com que sua pontuação final se aproxime da colocação do 10º colocado no Carnaval de 2025, aumentando a pressão sobre a agremiação para uma apresentação impecável em 2026.