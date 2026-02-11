Vai chover no Carnaval? Confira a previsão para as principais capitais

As comemorações do Carnaval começam neste sábado, 14, e seguem até a terça-feira, 17. Este ano, as festividades devem ser marcadas por chuvas nas principais capitais do país.

Apesar do clima instável, as temperaturas seguem altas durante o final de semana, a segunda, 16, e terça-feira.

Chuva predomina no Carnaval e não atinge apenas uma capital

Segundo o Climatempo, de forma geral, as temperaturas altas e pancadas passageiras de chuva devem estar presentes na maioria das capitais mais visadas pelos turistas e foliões.

A exceção é o Rio de Janeiro (RJ), que deverá ter quatro dias de sol durante o Carnaval.

As temperaturas permanecem altas na capital fluminense e, mesmo com clima nublado em alguns momentos do dia, não há previsão para chuvas.

Em São Paulo (SP), onde as chuvas já acionaram alerta de órgãos como a Defesa Civil, haverá pancadas isoladas e grande volume acumulado.

Confira a previsão do tempo durante o Carnaval

Salvador (BA)

Em Salvador (BA), o final de semana deverá ser ensolarado com nebulosidade no final do dia, mas sem chuvas. Na segunda e terça-feira, há previsão de pancadas de chuva apenas no período da manhã.

O domingo e a segunda-feira são os dias mais quentes, com mínima de 25°C e máxima de 30°C. Na terça-feira a temperatura cai, com máxima de 27°C.

Olinda (PE)

Chuvas rápidas e espaçadas devem atingir Olinda (PE) durante todos os dias de Carnaval, com maior volume acumulado de 10,7 milímetros (mm) na terça-feira.

Diferente de Salvador, as precipitações não se concentram em um único período e podem acontecer em diversos momentos do dia.

No entanto, as temperaturas seguem altas. No sábado, domingo e segunda-feira a mínima é de 24°C e a máxima de 30°C. Na terça-feira, a máxima será de 27°C.

Recife (PE)

Em Recife (PE) as chuvas também serão distribuídas ao longo do dia durante todo período de Carnaval.

Com máxima de 30°C no final de semana e na segunda-feira, a temperatura cai para a média de 24°C a 27°C na terça-feira.

O volume de chuvas será mais intenso e o acumulado deve somar cerca de 19 mm ao final das festas. Nos momentos sem chuva, deve haver sol.

Rio de Janeiro (RJ)

No Rio de Janeiro, os turistas e moradores deverão comemorar o Carnaval sem chuva.

Diferente das outras capitais, o clima fica estável e ensolarado durante os quatro dias de celebração.

A mínima será de 24°C no final de semana, na segunda e terça-feira. A máxima varia entre 33°C no sábado e terça-feira e 32°C no domingo e na segunda-feira.

Mesmo sem chuva, será possível notar algumas nuvens no céu e um pouco de neblina durante a manhã.

Rio de Janeiro é exceção e não tem previsão de Chuva durante o Carnaval (Fernando Maia/Riotur/Divulgação)

São Paulo (SP)

Em São Paulo, deve haver pancadas de chuva em todos os dias. Na terça-feira, o clima fica mais instável e o temporal no final da tarde e durante a noite deve gerar acumulado de 18,0 mm.

Nos períodos sem chuva, o clima fica ensolarado com algumas nuvens.

As temperaturas também permanecem altas, mas com grande variação.

No sábado, a mínima é de 20°C e a máxima de 30°C.

No domingo, a mínima será de 21°C e a máxima de 29°C com o segundo maior volume de chuvas, de 3,4 mm.

Na segunda-feira a máxima é de 30°C e na terça-feira de 26°C.

Belo Horizonte (MG)

Na capital mineira haverá sol durante o final de semana e a segunda-feira, sem previsão de chuva.

No entanto, uma mudança na terça-feira deve provocar pancadas durante a tarde e à noite, com volume de 9,4 mm.

A temperatura varia entre os 18°C e 28°C durante os quatro dias de Carnaval.

Florianópolis (SC)

Em Florianópolis (SC) também chove em todos os dias.

Com volumes menores que em São Paulo, o litoral catarinense tem temperaturas médias entre 24°C e 29°C durante o Carnaval.

No final de semana e na terça-feira, as chuvas serão rápidas. Porém, na segunda-feira, o acumulado deve totalizar 9,4 mm, com pancadas a partir da tarde.