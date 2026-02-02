Quando é o Carnaval? Veja quais são os dias de folia neste ano

O Carnaval já chegou a alguns lugares do Brasil. Com blocos de rua já ocorrendo no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia e em Recife, por exemplo, as celebrações carnavalescas não precisaram esperar o feriado de fato chegar.

Mesmo com o festejo já ocorrendo, a data oficial do Carnaval de 2026 é apenas terça-feira, 17 de fevereiro. A folia começa no sábado, 14, e se estende até a Quarta-Feira de Cinzas, 18.

Sábado de carnaval , dia 14 de fevereiro

, dia 14 de fevereiro Domingo de carnaval , dia 15 de fevereiro

, dia 15 de fevereiro Segunda-feira de carnaval , dia 16 de fevereiro

, dia 16 de fevereiro Terça-feira de carnaval , dia 17 de fevereiro

, dia 17 de fevereiro Quarta-feira de Cinzas, dia 18 de fevereiro

Como a Igreja Católica define a data do Carnaval?

O Domingo de Páscoa é o principal feriado religioso do calendário católico. Ele define todas as outras datas comemorativas relacionadas a ela, como a Semana Santa, o Domingo de Ramos e o Carnaval.

A Páscoa é sempre no primeiro domingo depois da primeira lua cheia pós-equinócio, segundo determinado pela Igreja Católica Apostólica Romana no Primeiro Concílio de Niceia, em 325 d.C.. Em 2026, ela ocorrerá no dia 5 de abril.

A partir disso, a terça-feira de carnaval deve ocorrer 40 dias antes do Domingo de Ramos, o último da Quaresma, que este ano ocorre no dia 29 de março.

O Carnaval é feriado nacional?

Apesar da tradição, a segunda e a terça-feira de Carnaval não são feriados nacionais. Isso significa que as empresas podem exigir expediente normal, sem necessidade de pagar horas extras ou conceder folga compensatória.

No entanto, estados e municípios podem decretar feriados ou pontos facultativos.

Como funciona o Carnaval em São Paulo?

No estado de São Paulo, o Carnaval não é feriado. O governador Tarcísio de Freitas decretou ponto facultativo para servidores estaduais nos dias 3 e 4 de março (segunda e terça-feira). Já na Quarta-feira de Cinzas (5 de março), o expediente começa ao meio-dia.

No setor privado, o trabalho na segunda e terça-feira de Carnaval segue normalmente, a menos que a empresa decida conceder folga ou que haja previsão em acordos coletivos.

Como funciona o Carnaval no Rio de Janeiro?

No Rio de Janeiro, a terça-feira é feriado estadual garantido pela Lei 5243/2008. Já a segunda-feira é ponto facultativo, assim como a Quarta-feira de Cinzas, em que o expediente costuma ser retomado após as 14h.

Quarta-feira de cinzas é feriado nacional?

A quarta-feira de cinzas não é considerada um feriado nacional, já que não existe nenhuma lei que determine isso. Porém, pela popularidade da festividade, é comum as próprias empresas estipularem ponto facultativo em parte do dia.

O que é ponto facultativo?

O ponto facultativo se aplica apenas ao setor público. Quando decretado, servidores são dispensados do trabalho sem prejuízo na remuneração. No setor privado, as empresas não são obrigadas a conceder folga, já que o dia não é considerado feriado.

O que acontece se o funcionário faltar no Carnaval?

Se a empresa exigir expediente e o trabalhador faltar sem justificativa, a ausência será considerada falta injustificada, resultando em desconto no salário e no descanso semanal remunerado.