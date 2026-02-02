Pop

Fevereiro de 2026 tem feriado? Veja como funciona o Carnaval e a Quarta-feira de Cinzas

Datas influenciam planejamento de trabalhadores, empresas e serviços públicos

Feriados de fevereiro de 2026: Carnaval concentra pontos facultativos e altera o funcionamento de bancos, empresas e serviços públicos em todo o país. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil/Agência Brasil)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 07h27.

Fevereiro de 2026 não terá feriado nacional obrigatório, mas o Carnaval transforma o mês em um período de pausa parcial nas atividades econômicas e administrativas em praticamente todo o país.

As datas, definidas pelo calendário litúrgico católico, influenciam diretamente o funcionamento de empresas, escolas, bancos e órgãos públicos, exigindo planejamento prévio de trabalhadores e empregadores.

Embora não seja considerado feriado nacional, o Carnaval opera, na prática, como um extenso conjunto de pontos facultativos, especialmente entre a segunda e a quarta-feira de Cinzas.

Calendário de feriados e pontos facultativos em fevereiro de 2026

  • 2 de fevereiro (segunda-feira) – Dia de Nossa Senhora dos Prazeres: Ponto facultativo
  • 13 de fevereiro (sexta-feira) – Sexta-feira de Carnaval (pré-Carnaval): Ponto facultativo
  • 14 de fevereiro (sábado) – Sábado de Carnaval: Sem status oficial
  • 15 de fevereiro (domingo) – Domingo de Carnaval: Sem status oficial
  • 16 de fevereiro (segunda-feira) – Segunda-feira de Carnaval: Ponto facultativo
  • 17 de fevereiro (terça-feira) – Terça-feira de Carnaval: Ponto facultativo
  • 18 de fevereiro (quarta-feira) – Quarta-feira de Cinzas: Ponto facultativo até 14h

Carnaval 2026: por que a data muda todo ano

O Carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa, seguindo critérios astronômicos e litúrgicos estabelecidos pela Igreja Católica. A data é calculada a partir do equinócio de março e da primeira Lua cheia subsequente, o que explica a variação anual.

Em 2026, o período oficial da festa vai de 14 a 18 de fevereiro, com maior impacto operacional entre a segunda e a terça-feira.

O que significa ponto facultativo

O ponto facultativo não equivale a feriado nacional, mas afeta o funcionamento de diversos setores:

  • Repartições públicas federais: podem funcionar normalmente, mas servidores costumam ser liberados
  • Empresas privadas: decidem se haverá expediente ou redução de jornada
  • Bancos: geralmente não funcionam na segunda e terça-feira de Carnaval
  • Comércio: tende a operar em horário reduzido ou fechar, dependendo da cidade
  • Escolas: normalmente suspendem as aulas durante todo o período
  • Transportes: mantêm operação, com esquemas especiais de mobilidade

Funcionamento na Quarta-feira de Cinzas

A quarta-feira de Cinzas (18 de fevereiro) é ponto facultativo apenas até as 14h. Após esse horário, a retomada das atividades é prevista, embora muitas empresas optem por manter expediente reduzido ao longo do dia.

Impacto do Carnaval para empresas e trabalhadores

Para empresas

A ausência de feriado obrigatório, combinada com a prática disseminada de paralisação, cria desafios de planejamento. Cadeias de suprimento, logística e atendimento ao cliente costumam operar em ritmo reduzido.

Para trabalhadores

A legislação não obriga folga em pontos facultativos. No entanto, é comum que empresas concedam repouso remunerado ou compensação de horas para quem trabalha durante o período.

Para o turismo

Fevereiro é mês de alta temporada, com hotéis e serviços operando próximos da capacidade máxima. Em cidades como São Paulo, Rio e Salvador, há aumento significativo de preços e demanda.

