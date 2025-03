Rosas de Ouro é campeã do Carnaval de São Paulo em 2025

A Rosas de Ouro levou o título de campeã do Carnaval de 2025 em São Paulo. As notas foram apuradas na tarde desta terça-feira, 4 de março, no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista.

Com 269,8 pontos, a escola conquistou o 8º título da sua história. Em segundo lugar, ficou a Acadêmicos do Tatuapé, seguida da Gaviões.

Neste ano, a Rosas de Ouro trouxe para a avenida um desfile inspirado no impacto dos jogos ao longo da história. Com o enredo “Rosas de Ouro em uma Grande Jogada”, a escola explorou a evolução dos jogos e sua relação com a humanidade por meio de alegorias e fantasias marcantes.

Os desfiles foram avaliados em nove critérios: Bateria, Harmonia, Evolução, Samba-enredo, Mestre-sala e Porta-bandeira, Comissão de Frente, Alegoria, Enredo e Fantasia. Cada um receberá notas de 8,0 a 10, com variação de décimos, atribuídas por quatro jurados. A menor nota de cada escola será descartada, sendo utilizada apenas em caso de desempate.

Em 2024, a Mocidade Alegre conquistou o título de campeã, enquanto a Vai-Vai seguiu como a maior vencedora da história do carnaval paulistano, com 15 troféus.

Veja as notas das escolas de samba de SP em 2025:

Rosas de Ouro - 269,8 pontos Tatuapé - 269,8 pontos Gaviões - 269,7 pontos Mocidade - 269,7 pontos Camisa - 269,7 pontos Dragões - 269,6 pontos Águia - 269,5 pontos Milênio - 269,5 pontos Vai-Vai - 269,4 pontos Colorado - 269,3 pontos

Quantos títulos de Carnaval tem a Rosas de Ouro?

A Sociedade Rosas de Ouro tem 7 títulos no Grupo Especial do carnaval de São Paulo. Os anos em que a escola conquistou o campeonato foram: 1983, 1984, 1990, 1991, 1992, 1994 e 2010.

Além disso, a Rosas de Ouro também possui um título no Grupo de Acesso, conquistado em 1974, e um título no Grupo 1 da UESP (União das Escolas de Samba Paulistanas), obtido em 1973.

Como é escolhida a escola de samba campeã?

As escolas são avaliadas em nove categorias: bateria, samba-enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente e mestre-sala e porta-bandeira. Cada uma delas é avaliada por quatro jurados diferentes e, ao final, a menor nota é descartada.

Após a somatória de todas as notas, o quesito fantasia foi usado como primeiro critério de desempate em 2023. Os critérios seguintes foram, nessa ordem, mestre-sala e porta-bandeira, samba, evolução, alegoria, enredo, bateria e harmonia.

Quais são as campeãs de cada ano?

Vai-Vai: 1978, 1981, 1982, 1986, 1987, 1988, 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2008, 2011 e 2015

1978, 1981, 1982, 1986, 1987, 1988, 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2008, 2011 e 2015 Mocidade Alegre: 1971, 1972, 1973, 1980, 2004, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014, 2023 e 2024

1971, 1972, 1973, 1980, 2004, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014, 2023 e 2024 Nenê de Vila Matilde: 1956, 1958, 1959, 1960, 1962, 1965, 1968, 1969, 1970, 1985 e 2001

1956, 1958, 1959, 1960, 1962, 1965, 1968, 1969, 1970, 1985 e 2001 Camisa Verde e Branco: 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1989, 1990, 1991 e 1993

1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1989, 1990, 1991 e 1993 Lavapés Pirata Negro: 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1961 e 1964

1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1961 e 1964 Rosas de Ouro: 1983, 1984, 1990, 1991, 1992, 1994, 2010 e 2025

1983, 1984, 1990, 1991, 1992, 1994, 2010 e 2025 Unidos do Peruche: 1957, 1962, 1965, 1966 e 1967

1957, 1962, 1965, 1966 e 1967 Gaviões da Fiel: 1995, 1999, 2002 e 2003

1995, 1999, 2002 e 2003 Império Casa Verde: 2005, 2006 e 2016

2005, 2006 e 2016 Acadêmicos do Tatuapé: 2017 e 2018

2017 e 2018 Manche Verde: 2019 e 2022

2019 e 2022 X-9 Paulista: 1997 e 2000

1997 e 2000 Águia de Ouro: 2020

2020 Brasil de Santos: 1954

Quando é o desfile das campeãs do Carnaval 2025?

O desfile das campeãs será realizado no sábado, dia 8, a partir das 20h. O evento reúne as cinco melhores escolas do Grupo Especial, além da campeã e vice do Grupo de Acesso I e do Grupo de Acesso II.