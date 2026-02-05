A pedido de emissora, apuração do Grupo de Acesso do Carnaval de SP muda de horário

A apuração das notas do Grupo de Acesso do Carnaval de São Paulo vai mudar de horário em 2026 após um pedido da Band. A emissora, que transmitirá os desfiles para todo o Brasil, solicitou a alteração para adequar o evento à grade nacional e tentar ampliar a audiência — e as escolas aceitaram a mudança.

Segundo informações divulgadas pela coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, a apuração ocorrerá na terça-feira de Carnaval, 17, a partir das 10h. A Band informou que suas afiliadas terão liberdade para decidir se exibem o evento ou se optam por programas locais no mesmo horário.

Transmissão do Grupo de Acesso do Carnaval de SP

A Band tem contrato com a Liga-SP para exibir o Grupo de Acesso do Carnaval paulista até 2028. Neste ano, a cobertura terá como âncora Joel Datena, apresentador do programa Brasil Urgente, da emissora, e marca a estreia da transmissão nacional do grupo.

A movimentação reforça o interesse do canal em apostar no Carnaval como produto de audiência, já que apurações costumam atrair público e gerar repercussão nas redes sociais.

Quando será o desfile do Grupo de Acesso do Carnaval de São Paulo em 2026

O Grupo de Acesso de São Paulo desfila no domingo, 15, no Sambódromo do Anhembi. As escolas de samba que participam da disputa em 2026 são:

Camisa 12

Unidos de Vila Maria

Acadêmicos do Tucuruvi

Mancha Verde

Nenê de Vila Matilde

Pérola Negra

Dom Bosco de Itaquera

Independente Tricolo

Além do Carnaval de São Paulo, a coluna destacou que a Band também prepara transmissões diretamente de Salvador, Rio de Janeiro e outras cidades, dentro do especial Band Folia, que reúne a cobertura da emissora para a festa.