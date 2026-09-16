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'A Fazenda 18': veja como votar para definir os visitantes que continuam no reality

Público poderá participar da decisão sobre quais visitantes permanecem no reality show da Record; confira o passo a passo

'A Fazenda 18': saiba onde votar e como registrar sua escolha na dinâmica que movimenta a primeira semana do reality (Reprodução / Record TV)

'A Fazenda 18': saiba onde votar e como registrar sua escolha na dinâmica que movimenta a primeira semana do reality (Reprodução / Record TV)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 16h04.

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A primeira semana de "A Fazenda 18" trouxe uma novidade para os telespectadores do reality show da Record. Quatro visitantes entraram na disputa por uma vaga no elenco oficial do programa, e agora os espectadores poderão ajudar a decidir quem continua no confinamento.

A votação define os participantes que terão a oportunidade de permanecer na sede e disputar o prêmio de R$ 2 milhões. Saiba como votar e escolher seus favoritos:

Quem são os visitantes de 'A Fazenda 18'?

A temporada conta com quatro visitantes que disputam a oportunidade de integrar oficialmente o elenco do reality. São eles:

  • Ana Bruna Ávila: influenciadora digital de Florianópolis.
  • Giovanna Gold: atriz conhecida por trabalhos como "Pantanal" e "Mulheres de Areia".
  • Igor Monteiro: ator e modelo.
  • Renê Thristan: cantor e ator.

Os quatro entraram no programa com informações prévias sobre os participantes e já começaram a influenciar a dinâmica da casa. A permanência deles depende da decisão do público.

"Vai ficar um, dois, três, quatro ou nenhum? Isso quem vai decidir é o público. E como o público vai decidir? Vocês vão ver", revelou o diretor do núcleo de realities, Rodrigo Carelli, ao R7.

Como votar em 'A Fazenda 18'?

A votação para escolher os visitantes acontece pela internet, por meio dos canais oficiais do reality show.

Para participar, o espectador deve:

  1. Acessar o portal oficial de "A Fazenda 18", no R7.
  2. Localizar a área da votação dos visitantes.
  3. Conferir as opções disponíveis e escolher o visitante que deseja manter no jogo.
  4. Seguir as instruções apresentadas na página para registrar o voto.

Atenção: é importante conferir as regras e as opções exibidas na votação oficial, pois a dinâmica pode definir a quantidade de visitantes que seguirá na competição.

Quando a votação vai ao ar e quando será definido quais visitantes ficam?

A Record ainda não divulgou a data da votação para escolher quais visitantes serão integrados ao jogo, quando ela será encerrada e o resultado revelado ao público.

Tudo sobre 'A Fazenda 18'

A 18ª edição do reality rural da Record estreou nesta segunda-feira, 14 de setembro, com Adriane Galisteu novamente no comando da atração. A temporada será realizada em Itapecerica da Serra, em São Paulo.

Ao todo, 22 peões entraram oficialmente no reality e vão conviver na sede enquanto enfrentam provas, votações e a formação das Roças. O vencedor levará o prêmio principal de R$ 2 milhões.

A temporada está prevista para chegar ao fim em dezembro, após o Natal. Até lá, um participante vai deixar a casa por semana, de acordo com a preferência do público.

Veja o elenco completo de "A Fazenda 18"

  • Sérgio Hondjakoff
  • Mônica Fonseca
  • Jônatas Faro
  • Gabriel Torres
  • Rikardo Negro
  • Lucas Bissoli
  • Tina Calamba
  • Fran Almeida
  • Jottapê
  • Maíra Charken
  • Daniel Erthal
  • Renata Del Bianco
  • Thaíde
  • Adryana Ribeiro
  • Darlin Ferrattry
  • Alfredo Amaral
  • Ariela Carasso
  • Catherine Bascoy
  • Mayk Leão
  • Stephanie
  • Murilo Dias
  • Eduarda Braum
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