'A Fazenda 18': veja como votar para definir os visitantes que continuam no reality

'A Fazenda 18': saiba onde votar e como registrar sua escolha na dinâmica que movimenta a primeira semana do reality (Reprodução / Record TV)
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Publicado em 16 de setembro de 2026 às 16h04.
A primeira semana de "A Fazenda 18" trouxe uma novidade para os telespectadores do reality show da Record. Quatro visitantes entraram na disputa por uma vaga no elenco oficial do programa, e agora os espectadores poderão ajudar a decidir quem continua no confinamento.
A votação define os participantes que terão a oportunidade de permanecer na sede e disputar o prêmio de R$ 2 milhões. Saiba como votar e escolher seus favoritos:
A temporada conta com quatro visitantes que disputam a oportunidade de integrar oficialmente o elenco do reality. São eles:
Os quatro entraram no programa com informações prévias sobre os participantes e já começaram a influenciar a dinâmica da casa. A permanência deles depende da decisão do público.
"Vai ficar um, dois, três, quatro ou nenhum? Isso quem vai decidir é o público. E como o público vai decidir? Vocês vão ver", revelou o diretor do núcleo de realities, Rodrigo Carelli, ao R7.
A votação para escolher os visitantes acontece pela internet, por meio dos canais oficiais do reality show.
Para participar, o espectador deve:
Atenção: é importante conferir as regras e as opções exibidas na votação oficial, pois a dinâmica pode definir a quantidade de visitantes que seguirá na competição.
A Record ainda não divulgou a data da votação para escolher quais visitantes serão integrados ao jogo, quando ela será encerrada e o resultado revelado ao público.
A 18ª edição do reality rural da Record estreou nesta segunda-feira, 14 de setembro, com Adriane Galisteu novamente no comando da atração. A temporada será realizada em Itapecerica da Serra, em São Paulo.
Ao todo, 22 peões entraram oficialmente no reality e vão conviver na sede enquanto enfrentam provas, votações e a formação das Roças. O vencedor levará o prêmio principal de R$ 2 milhões.
A temporada está prevista para chegar ao fim em dezembro, após o Natal. Até lá, um participante vai deixar a casa por semana, de acordo com a preferência do público.