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Ed Sheeran: entenda como um discurso pró-Palestina provocou uma polêmica na turnê do cantor

Nas redes sociais, o cantor chegou a perder mais de 200 mil seguidores, mas negou publicamente ter sido responsável pela decisão de retirar Macklemore da turnê

Ed Sheeran: como forma de retaliação, quatro artistas abandonaram a turnê do artista (Timothy Norris/Getty Images)

Ed Sheeran: como forma de retaliação, quatro artistas abandonaram a turnê do artista (Timothy Norris/Getty Images)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 17h22.

Última atualização em 16 de setembro de 2026 às 17h23.

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RESUMO | O rapper Macklemore foi afastado da The Loop Tour, de Ed Sheeran, após fazer declarações em apoio à Palestina durante a abertura de dois shows nos EUA. Sheeran negou ter decidido pela saída e afirmou que a decisão partiu da promotora Messina Touring Group, que teria ameaçado cancelar as apresentações caso o rapper permanecesse na turnê. 

Ed Sheeran está no centro de uma polêmica após o rapper americano Macklemore ser afastado de sua turnê The Loop Tour devido a comentários em favor da Palestina durante dois shows nos Estados Unidos. 

A polêmica começou no início deste mês, em um show no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Durante sua apresentação, Macklemore comentou "Palestina livre!" e disse aos palestinos que "vocês não foram esquecidos".

Como forma de retaliação, quatro artistas abandonaram a turnê do artista britânico: o cantor Finneas, irmão de Billie Eilish; Aaron Rowe e Beoga, da Irlanda; e o dinamarquês Lukas Graham anunciaram em suas redes sociais que desistiram da turnê.

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Nas redes sociais, Sheeran chegou a perder mais de 200 mil seguidores, mas negou publicamente ter sido responsável pela decisão de retirar Macklemore da turnê.

Segundo o cantor, a decisão foi tomada pela empresa promotora dos shows, Messina Touring Grup, e as sedes da turnê "comunicaram que cancelariam as apresentações se ele continuasse".

O cantor britânico disse que chegou a conversar com os responsáveis, mas não conseguiu resolver a situação.

"Não sou cúmplice. Tenho minhas próprias opiniões sobre este conflito devastador. O fato de eu optar por não me pronunciar publicamente não significa que eu não me importo", declarou.

Na terça-feira, 15, Macklemore esclareceu que Sheeran e sua equipe realmente não foram os responsáveis ​​por sua saída da turnê.

Repercussão

Finneas O'Connell, irmão de Billie Eilish, defendeu publicamente os palestinos. Nesta quarta-feira, 16, o cantor manifestou que “os artistas não devem ser silenciados quando levantam suas vozes em defesa dos oprimidos”. "Apoio a Palestina e seu povo." Com isso, ele não vai mais abrir os shows de Sheeran no Brasil, em dezembro.

A banda Beoga anunciou que se retiraria da turnê "após o silenciamento de Macklemore pelos lobbies sionistas". "Como membros fundadores do movimento Irish Artists for Palestine, somos e continuamos sendo ativistas comprometidos com a justiça."

Aaron Rowe declarou: "Não posso ficar de braços cruzados e permitir que bilionários usem sua posição de poder para silenciar as vozes legítimas daqueles que se pronunciaram contra o genocídio israelense."

A ativista sueca Greta Thunberg e outros ativistas também criticaram o cantor britânico Ed Sheeran depois que o rapper Macklemore foi retirado de sua turnê por fazer comentários pró-palestinos durante um show.

“Ed, só há uma vítima aqui: o povo palestino”, disseram Thunberg e o grupo ativista Humanti Project em uma publicação no Instagram.

"Este é um sinal claro e inegável de que a consciência global mudou. A normalização de um estado de apartheid e as tentativas de encobrir ou implementar suas ações não serão mais toleradas", afirmam Thunberg e os outros ativistas na publicação.

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