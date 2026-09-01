Rock in Rio, aespa e MGK: veja os principais shows da semana em SP e no Rio

Shows em SP e RJ: confira datas, locais e principais atrações da programação musical nesta semana nas duas cidades (NurPhoto/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 05h01.
A primeira semana de setembro chega com uma programação movimentada de shows em São Paulo e no Rio de Janeiro. Entre terça-feira, 1º, e o domingo, 6, a agenda reúne K-pop, rap, sertanejo, pagode e grandes atrações internacionais, além do início do Rock in Rio 2026.
O cantor Silva apresenta o show "Silva Canta / Canta Silva" nesta quarta-feira, 2, às 21h, na Casa Natura Musical, em São Paulo. A apresentação revisita canções marcantes da música brasileira em uma noite dedicada ao repertório nacional.
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A cantora THAMI apresenta o show de lançamento de "RELEVURAS" nesta quarta-feira, 2, no Bourbon Street Music Club, em São Paulo. A apresentação começa às 21h, com abertura da casa às 19h. O repertório será baseado no segundo álbum da artista, lançado em agosto e construído entre R&B, neo soul, soul music e MPB.
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O cantor sul-coreano Jay Park se apresenta nesta quinta-feira, 3, no Vibra São Paulo, com a turnê "Serenades & Body Rolls". O show também terá participação do grupo LNGSHOT e começa às 20h.
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O grupo de K-pop aespa retorna ao Brasil nesta sexta-feira, 4, às 20h, para uma apresentação na Mercado Livre Arena Pacaembu. O show faz parte da turnê mundial "2026-27 aespa LIVE TOUR - SYNK : COMPLæXITY".
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O Villa Country recebe Teodoro & Sampaio nesta sexta-feira, 4, para uma noite dedicada ao sertanejo. Os portões abrem às 20h, e o evento tem classificação de 18 anos. A casa ainda oferece 50% de desconto nos setores Pista Chapéu e Camarote Chapéu para quem comparecer usando chapéu.
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O SOTAM se apresenta no Bloco dos Apaixonados nesta sexta-feira, 4 de setembro, às 21h, na Casa Natura Musical, em São Paulo. A programação reúne música ao vivo e clima de bloco para quem pretende aproveitar a agenda cultural da cidade.
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O cantor Jota.pê se apresenta neste sábado, 5 de setembro, no Tokio Marine Hall, em São Paulo. O show começa às 21h, com abertura dos portões às 19h. A apresentação tem classificação de 16 anos.
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O cantor Machine Gun Kelly se apresenta no domingo, 6, na Audio, em São Paulo. O show, originalmente previsto para outro local, foi transferido para a casa na Barra Funda. Os portões abrem às 19h e a apresentação está marcada para as 21h.
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O Rock in Rio 2026 começa nesta sexta-feira, 4, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. O festival segue neste fim de semana com atrações distribuídas por diferentes palcos.
Na sexta, o Palco Mundo recebe Foo Fighters, Rise Against, The Hives e Nova Twins, e, no Sunset, o Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos, Hot Milk, Detonautas convidam Biquíni e Di Ferrero.
No sábado, 5, o Palco Mundo terá Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon, Machine Gun Kelly e Sepultura, enquanto o Sunset recebe Bad Omens, Poppy, Black Pantera com Nervosa e Malvada com Day Limns.
Já no domingo, 6, a programação do Palco Mundo reúne Barão Vermelho, Nelly, Black Eyed Peas e Calvin Harris. No Sunset, os destaques são Calema, BaianaSystem, Jota Quest tocando Tim Maia e Ne-Yo.
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O Rio de Janeiro também terá uma programação de pagode no sábado, 5 de setembro. Netinho de Paula apresenta o projeto "Gira Mundo" no Boêmios de Irajá, a partir das 15h. O evento também reúne outros artistas ligados à música popular brasileira e ao pagode.
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O PALMA retorna ao Rio de Janeiro neste domingo, 6, com uma programação que terá Belo como atração principal, além de convidados especiais e DJs. O evento acontece das 15h às 23h, na Ilha Itanhangá, na Barra da Tijuca.
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