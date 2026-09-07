Vai chover no show de Elton John no Rock in Rio?

Cantor britânico encerra a programação do Palco Mundo nesta segunda-feira (Jonathan Bachman/Reuters)
Colaboradora
Publicado em 7 de setembro de 2026 às 10h04.
Há possibilidade de chuva durante a noite desta segunda-feira, 7 de setembro, quando Elton John se apresenta no Rock in Rio.
Segundo o Alerta Rio, sistema da Prefeitura do Rio de Janeiro, a previsão indica céu encoberto e chuva fraca a moderada de forma isolada ao longo do dia.
Como a precipitação deve ocorrer de maneira irregular, não é possível afirmar que choverá exatamente durante o show, marcado para 23h no Palco Mundo.
O tempo permanece instável no Rio de Janeiro nesta segunda. O Alerta Rio atribui o cenário ao transporte de umidade do oceano para o continente.
A previsão aponta chuva fraca a moderada em pontos isolados da cidade. Os ventos variam de fracos a moderados, com maior intensidade prevista principalmente entre a madrugada e a manhã.
O show de Elton John começa às 23h, no Palco Mundo.
A apresentação estava inicialmente prevista para 0h05, mas foi antecipada pela organização do festival em mais de uma hora. A expectativa é que termine por volta de 0h45.
Esta será a única apresentação do cantor britânico no Brasil nesta passagem.
A programação desta segunda-feira no Palco Mundo também inclui Luísa Sonza com Roberto Menescal, Jon Batiste e Gilberto Gil.
Elton John encerra a programação do palco principal.
O tempo instável já teve impacto na programação do festival. No domingo, 6, a organização suspendeu temporariamente o agendamento de brinquedos como Roda Gigante e Tirolesa devido às condições climáticas.
A previsão para esta segunda mantém o cenário de instabilidade, com possibilidade de chuva ao longo do dia.