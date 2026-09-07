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Vai chover no show de Elton John no Rock in Rio?

Mudança de horário coloca Elton John no palco às 23h, em meio a um dia de tempo fechado

Cantor britânico encerra a programação do Palco Mundo nesta segunda-feira (Jonathan Bachman/Reuters)

Cantor britânico encerra a programação do Palco Mundo nesta segunda-feira (Jonathan Bachman/Reuters)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 10h04.

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possibilidade de chuva durante a noite desta segunda-feira, 7 de setembro, quando Elton John se apresenta no Rock in Rio.

Segundo o Alerta Rio, sistema da Prefeitura do Rio de Janeiro, a previsão indica céu encoberto e chuva fraca a moderada de forma isolada ao longo do dia.

Como a precipitação deve ocorrer de maneira irregular, não é possível afirmar que choverá exatamente durante o show, marcado para 23h no Palco Mundo.

Qual é a previsão do tempo para o Rock in Rio nesta segunda-feira?

O tempo permanece instável no Rio de Janeiro nesta segunda. O Alerta Rio atribui o cenário ao transporte de umidade do oceano para o continente.

A previsão aponta chuva fraca a moderada em pontos isolados da cidade. Os ventos variam de fracos a moderados, com maior intensidade prevista principalmente entre a madrugada e a manhã.

Que horas é o show de Elton John no Rock in Rio?

O show de Elton John começa às 23h, no Palco Mundo.

A apresentação estava inicialmente prevista para 0h05, mas foi antecipada pela organização do festival em mais de uma hora. A expectativa é que termine por volta de 0h45.

Esta será a única apresentação do cantor britânico no Brasil nesta passagem.

Quem toca antes de Elton John?

A programação desta segunda-feira no Palco Mundo também inclui Luísa Sonza com Roberto Menescal, Jon Batiste e Gilberto Gil.

Elton John encerra a programação do palco principal.

Chuva já afetou o Rock in Rio neste fim de semana

O tempo instável já teve impacto na programação do festival. No domingo, 6, a organização suspendeu temporariamente o agendamento de brinquedos como Roda Gigante e Tirolesa devido às condições climáticas.

A previsão para esta segunda mantém o cenário de instabilidade, com possibilidade de chuva ao longo do dia.

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