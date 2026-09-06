Em casa ou no restaurante, seu azeite pode estar velho sem você saber

Outro dia, em um restaurante, pedi para provar o azeite da mesa antes de usar. O garçom estranhou: poucas pessoas fazem isso. Foi assim que percebi, pelo aroma e sabor, que aquele azeite, apesar da azeiteira bonita e do rótulo com nomes pomposos, já estava velho.

Isso me lembrou de quando comecei a estudar degustação profissional e conheci o copo azul-cobalto usado nas provas sensoriais, bem diferente da taça transparente que eu esperava. Levei um tempo para entender que aquilo não era estética: era protocolo, e que a cor era justamente o que precisava ser escondido. Foi ali que aprendi a fazer justamente o que fiz naquela mesa do restaurante: provar o azeite e confiar no nariz e no palato antes de usá-lo.

O azeite não estraga, ele envelhece. É um produto vivo: com o tempo, perde intensidade de aroma e sabor aos poucos, principalmente se mal armazenado, e pode desenvolver cheiros e sabores que não deveriam estar ali, como mofo e ranço. E a maioria das pessoas nunca aprendeu a reconhecer isso, nem em casa, nem no restaurante.

Isso acontece porque nariz e paladar nem sempre estão treinados para reconhecer defeitos. A boa notícia é que dá para aprender, com o mesmo método usado por nós, azeitólogos.

O protocolo se chama panel test, uma metodologia internacional do Conselho Oleícola Internacional (COI), aplicada por painéis de degustadores treinados e calibrados. Cada prova é feita em cabines isoladas, para que um degustador não influencie o outro, e no copo de vidro na cor azul-cobalto.

A cor no azeite não é parâmetro de qualidade, mas engana com facilidade: um tom mais esverdeado costuma ser associado, erroneamente, a um azeite melhor, quando, na verdade, reflete apenas o estágio de maturação da azeitona na colheita.

É por isso que o copo azul existe: sem ver a cor, o degustador julga só o que realmente importa: frutado, amargor e picância. A temperatura também importa: os azeites são servidos entre 26°C e 28°C, faixa em que os aromas se expressam com clareza.

Na prova sensorial, avaliamos três atributos positivos: o frutado, atributo olfativo; e o amargor e a picância, em boca e retrogosto, associados aos polifenóis, antioxidantes naturais da fruta que também contribuem para a proteção das células contra o envelhecimento precoce. Juntos, indicam qualidade e classificação do azeite.

No panel test, basta identificar um defeito para que o azeite perca a classificação de extravirgem, mesmo com boas notas em frutado, amargor e picância. O ranço é o mais comum: o azeite é oxidado por luz, calor ou ar, e o cheiro lembra nozes velhas ou massa de modelar. O mofado-úmido tem aroma de porão ou madeira molhada. Já o avinagrado surge de fermentação indesejada, com notas de vinagre. É por isso que a avaliação sensorial é importante: a análise química sozinha não garante a qualidade do azeite.

Faça o teste do seu azeite em casa: sirva um pouco em uma taça pequena, cubra com a mão, aqueça levemente com a palma por alguns segundos e cheire antes de provar. Se sentir algo parecido com mofo, nozes velhas ou vinagre, é sinal de que aquele azeite já envelheceu, por mais caro ou bonito que o rótulo seja. Ao provar, perceba a picância, o amargor e os sabores: eles devem remeter sempre a algo fresco.

Um defeito sensorial classifica o azeite como virgem, mas não impede o uso em preparações cozidas, como refogados ou molhos. O problema é usá-lo cru, em saladas ou para finalizar pratos, onde qualquer defeito fica evidente.

Vale o mesmo teste no restaurante e o mesmo cuidado que você já tem ao provar o vinho antes de aceitar a garrafa. Da próxima vez que o azeite estiver à mesa em uma azeiteira ou garrafa, cheire e prove antes de usar.

Com um pouco de prática, seu nariz e palato aprendem rápido a reconhecer um bom azeite. E, depois da primeira vez que sentir a diferença, você não vai mais querer usar o azeite no prato sem provar antes.