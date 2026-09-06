Do treino ao aluguel: como o Strava virou guia para escolher onde morar

O melhor lugar para morar pode estar escondido em um aplicativo que, à primeira vista, não tem nada a ver com imóveis. Usuários de redes sociais estão comentando que passaram a recorrer ao mapa do Strava, plataforma que registra corridas e pedaladas, para decidir em quais bairros vale a pena morar ou se hospedar.

Eles observam onde há concentração de pessoas correndo e pedalando e a hipótese é que essas áreas podem indicar ruas movimentadas, parques e locais onde os moradores se sentem mais confortáveis para circular, na busca por tentar fugir da criminalidade nas grandes metrópoles.

“Mapa de criminalidade invertido” Nos EUA, as pessoas estão usando o Strava pra decidir onde e qual é o melhor bairro pra morar O mapa de calor do aplicativo mostra onde as pessoas costumam correr e pedalar. Isso oferece um indício rápido de quais áreas possuem rotas… pic.twitter.com/ZLt7wOGZnW — Gui Zanin (@gui_zanin_) August 28, 2026

"Melhor lugar para morar é onde as pessoas podem andar em paz. Tão usando o Strava pra isso", escreveu outro usuário do X (ex-Twitter), em uma publicação que teve mais de 250 mil visualizações.

A ferramenta também já está sendo usada para escolher hospedagens. Uma usuária afirmou ter consultado o mapa para reservar um Airbnb em Buenos Aires. Outro usuário recomendou o recurso para quem está se mudando para uma cidade nova.

eu usei esse mapa do strava pra reservar meu airbnb de buenos aires ontem (sem ironia) https://t.co/ZUsugKUKoZ — batata quezinha (@titawho) September 2, 2026

O que o mapa revela

Segundo dados da própria empresa, o Strava reúne mais de 200 milhões de usuários em 185 países e bilhões de atividades registradas. Ao juntar esses registros, a plataforma cria um mapa de como seus usuários se movimentam. Algumas ruas e regiões aparecem com maior concentração de atividades.

Para quem procura um novo endereço, essa diferença pode funcionar como uma pista sobre a dinâmica de cada bairro. Uma concentração de corridas e pedaladas pode indicar, por exemplo, acesso a parques, infraestrutura para atividades ao ar livre ou maior circulação de pessoas.

Mas o mapa também pode refletir diferenças de renda e hábitos entre regiões. Um post sobre Chicago, nos Estados Unidos, que viralizou no X, chamou atenção para a relação entre o mapa de atividades do Strava e as diferenças de riqueza na região. A publicação acumulou mais de cinco milhões de visualizações.

TIL the Chicago metro global Strava map is just a giant proxy for class and wealth... Seriously, look at this thing! pic.twitter.com/l1LvrZsx2n — NYCer In Exile (@NYCerInExile) August 24, 2026

Isso acontece porque o Strava não representa toda a população, já que seus dados vêm de pessoas que usam o aplicativo para registrar atividades físicas. A ausência de registros em uma região, portanto, não significa necessariamente que o local seja perigoso ou pouco movimentado.