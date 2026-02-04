Rock in Rio anuncia Avenged Sevenfold e Bring Me The Horizon; veja data

O Rock in Rio 2026 anunciou nesta terça-feira, 3, mais duas atrações para a edição de 2026. As bandas Avenged Sevenfold e Bring Me The Horizon vão se apresentar no Palco Mundo, principal palco do festival no dia 5 de setembro

O evento acontece nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

As novas confirmações se somam aos nomes já divulgados pela organização ao longo das últimas semanas. O festival volta a reunir artistas de diferentes gêneros, com programação distribuída entre os palcos Mundo e Sunset.

Artistas já confirmados no Rock in Rio 2026

A banda americana Maroon 5 será a atração principal do Palco Mundo no dia 12. Na mesma data, a cantora Demi Lovato também se apresenta no palco principal. Já o Palco Sunset contará com shows do grupo britânico Mumford & Sons e do cantor João Gomes, acompanhado pela Orquestra Brasileira.

No dia 11 de setembro, a banda britânica Jamiroquai fecha a programação do Palco Sunset. A data também conta com a apresentação do grupo sul-coreano Stray Kids no Palco Mundo.

Elton John e Gilberto Gil, ambos no Palco Mundo, se apresentam no dia 7.

Com o anúncio desta terça-feira, Avenged Sevenfold e Bring Me The Horizon passam a integrar a lista de shows do Palco Mundo no dia 5 de setembro.