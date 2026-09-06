Reunião entre Zelensky e emissários da Casa Branca termina após três horas de negociações

Zelensky: presidente afirmou que a Ucrânia busca o fim da guerra de forma justa (Simon Wohlfahrt /AFP)
Repórter
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 13h56.
A reunião entre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e os emissários da Casa Branca Steve Witkoff e Jared Kushner terminou neste domingo, 6, após cerca de três horas. O encontro teve como objetivo tentar retomar o diálogo para pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia.
Na sequência, os assessores de segurança nacional da França, Alemanha e do Reino Unido se juntarão às equipes ucraniana e americana em uma nova reunião.
Durante o encontro, Zelensky afirmou que a Ucrânia busca o fim da guerra de forma justa e com garantias para evitar novos ataques russos. “Não queremos sofrimento nem morte”, disse o presidente, segundo a agência de notícias UNIAN.
Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o governo americano pretende não apenas encerrar o conflito, mas também criar condições para uma paz duradoura.
Segundo a UNIAN, ele disse que futuros acordos deveriam impedir uma nova guerra e permitir que a Ucrânia use sua capacidade desenvolvida durante o conflito para reconstruir e desenvolver o país.
Witkoff, que esteve em Moscou no sábado com Kushner para apresentar ao presidente russo, Vladimir Putin, uma nova proposta de paz, classificou as conversas em Kiev como “muito significativas” e “muito importantes”.
O enviado especial de Trump afirmou estar “encorajado” a continuar as negociações pelo tempo necessário para avaliar a possibilidade de retomar o diálogo.
As negociações estão paralisadas há mais de seis meses, diante da dificuldade de aproximar as posições de Rússia e Ucrânia e da guerra dos Estados Unidos com o Irã.
Esta é a primeira visita de Witkoff e Kushner a Kiev desde que Trump iniciou seu segundo mandato. Os dois chegaram à capital ucraniana de trem, segundo Zelensky, porque “os russos não permitiram que chegassem de avião”, apesar de uma pausa nos ataques contra a cidade ter sido decretada até segunda-feira.
A última reunião entre a equipe de Zelensky e os emissários americanos havia ocorrido no fim de março, em Miami, nos Estados Unidos. Em julho, o presidente ucraniano também se encontrou duas vezes com Trump, durante a cúpula da OTAN e no Salão Oval.