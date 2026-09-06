Reunião entre Zelensky e emissários da Casa Branca termina após três horas de negociações

A reunião entre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e os emissários da Casa Branca Steve Witkoff e Jared Kushner terminou neste domingo, 6, após cerca de três horas. O encontro teve como objetivo tentar retomar o diálogo para pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia.

Na sequência, os assessores de segurança nacional da França, Alemanha e do Reino Unido se juntarão às equipes ucraniana e americana em uma nova reunião.

Durante o encontro, Zelensky afirmou que a Ucrânia busca o fim da guerra de forma justa e com garantias para evitar novos ataques russos. “Não queremos sofrimento nem morte”, disse o presidente, segundo a agência de notícias UNIAN.

Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o governo americano pretende não apenas encerrar o conflito, mas também criar condições para uma paz duradoura.

Segundo a UNIAN, ele disse que futuros acordos deveriam impedir uma nova guerra e permitir que a Ucrânia use sua capacidade desenvolvida durante o conflito para reconstruir e desenvolver o país.

Negociações estão paralisadas há mais de seis meses

Witkoff, que esteve em Moscou no sábado com Kushner para apresentar ao presidente russo, Vladimir Putin, uma nova proposta de paz, classificou as conversas em Kiev como “muito significativas” e “muito importantes”.

O enviado especial de Trump afirmou estar “encorajado” a continuar as negociações pelo tempo necessário para avaliar a possibilidade de retomar o diálogo.

As negociações estão paralisadas há mais de seis meses, diante da dificuldade de aproximar as posições de Rússia e Ucrânia e da guerra dos Estados Unidos com o Irã.

Esta é a primeira visita de Witkoff e Kushner a Kiev desde que Trump iniciou seu segundo mandato. Os dois chegaram à capital ucraniana de trem, segundo Zelensky, porque “os russos não permitiram que chegassem de avião”, apesar de uma pausa nos ataques contra a cidade ter sido decretada até segunda-feira.

A última reunião entre a equipe de Zelensky e os emissários americanos havia ocorrido no fim de março, em Miami, nos Estados Unidos. Em julho, o presidente ucraniano também se encontrou duas vezes com Trump, durante a cúpula da OTAN e no Salão Oval.