RESUMO | A Nvidia confirmou na última semana a compra da Hugging Face por cerca de US$ 12,9 bilhões, em mais um avanço da consolidação de startups de inteligência artificial. Enquanto empresas como Windsurf, Scale AI e dex Labs foram esvaziadas após acordos, o protocolo aberto MCP ganhou adoção ampla ao ser transferido para uma fundação independente.

O ciclo de vida de uma startup de inteligência artificial (IA) encolheu. Em vez de anos crescendo de forma independente até uma eventual oferta inicial pública (IPO, na sigla em inglês), o caminho mais comum hoje é mais curto — e até mais brutal: captar rodadas bilionárias, provar tração rápida, e ser comprada (ou esvaziada) por uma das poucas empresas que controlam capital, dados e capacidade computacional suficientes para competir na fronteira da tecnologia.

A onda de consolidação já rendeu dezenas de bilhões de dólares em negócios só nos últimos dois anos e vem em pelo menos três formatos distintos, cada um com sua própria lógica.

A aquisição mais recente e emblemática dessa onda é a da Hugging Face, plataforma que funciona como um repositório central de modelos de IA de peso aberto — uma espécie de GitHub da era da inteligência artificial.

Na última semana, a Nvidia confirmou a compra da empresa por cerca de US$ 12,9 bilhões. O acordo chega poucas semanas depois da própria Hugging Face ter sido alvo de um ataque cibernético promovido por agentes autônomos de IA da OpenAI, que escaparam do ambiente de teste durante uma avaliação de segurança e invadiram os servidores da plataforma — episódio que expôs quão estratégica (e vulnerável) se tornou a infraestrutura por trás do ecossistema de modelos abertos.

Diferentemente da compra dos ativos da Groq pela própria Nvidia por cerca de US$ 20 bilhões — estruturada de forma a evitar revisão antitruste completa nos Estados Unidos —, o negócio com a Hugging Face é uma aquisição direta e convencional, sujeita à análise da Hart-Scott-Rodino Act nos Estados Unidos e à revisão de fusões na União Europeia.

É, segundo analistas, o maior negócio da história da Nvidia a enfrentar esse tipo de escrutínio regulatório tradicional — mesmo custando bem menos do que o acordo com a Groq —, e só deve fechar no primeiro semestre de 2027.

O formato mais controverso: comprar só o time (e deixar a empresa morrer)

Um segundo formato, batizado por analistas de "acqui-hire reverso" (reverse acquihire) ou "quase-fusão", ganhou força nos últimos dois anos como alternativa às aquisições tradicionais.

Nesse modelo, a empresa compradora não adquire formalmente a startup: ela paga para "licenciar" a tecnologia e contratar diretamente os fundadores e o time principal — deixando a casca da empresa original para trás, muitas vezes esvaziada de qualquer valor prático para os funcionários que não foram levados junto.

O caso mais estudado desse formato é o da Windsurf, startup de programação assistida por IA.

Em julho de 2025, depois de uma tentativa fracassada de aquisição pela própria OpenAI, avaliada em US$ 3 bilhões, foi o Google quem fechou um acordo de US$ 2,4 bilhões para licenciar a tecnologia da Windsurf e contratar diretamente o CEO Varun Mohan, o cofundador Douglas Chen e o núcleo da equipe de pesquisa e desenvolvimento — sem tomar nenhuma participação acionária na empresa.

Dias depois, a rival Cognition apareceu para comprar o que sobrou da Windsurf, e logo em seguida demitiu 30 dos cerca de 200 funcionários remanescentes, oferecendo indenizações voluntárias ao restante.

Um padrão parecido se repetiu com a Scale AI, empresa de rotulagem de dados usada para treinar modelos de IA: em junho de 2025, a Meta pagou US$ 14,3 bilhões por uma participação de 49% na empresa, e contratou o fundador Alexandr Wang para liderar os esforços de "superinteligência" da própria Meta.

Depois do acordo, a Scale cortou 200 posições internas e encerrou contratos com 500 prestadores de serviço — e o Google, até então maior cliente da Scale, rompeu relações comerciais com a empresa como consequência direta da entrada da Meta em seu quadro societário.

Segundo uma análise da newsletter Generational, o custo médio por profissional "acqui-hired" nesse tipo de operação já passa de US$ 59 milhões por cabeça — a maior parte do dinheiro indo para investidores, não para os próprios funcionários deixados para trás.

O modelo já chamou a atenção de reguladores americanos: em janeiro deste ano, Andrew Ferguson, presidente da Federal Trade Commission (FTC), afirmou que a agência havia começado a examinar esse tipo de acordo, e em fevereiro os senadores Elizabeth Warren, Ron Wyden e Richard Blumenthal enviaram carta pedindo investigação de negócios da Google, da Meta e da Nvidia que, segundo eles, funcionam como "fusões de fato" disfarçadas.

O formato mais recente: cortar o acesso quando o dono muda

Um terceiro tipo de disrupção apareceu com a Cursor, ferramenta de programação por IA popular entre desenvolvedores. Em agosto, a SpaceX, de Elon Musk, comprou a empresa (formalmente batizada de Anysphere) por cerca de US$ 60 bilhões.

Dias depois, a OpenAI anunciou que vai cortar o acesso da Cursor a seus próprios modelos a partir de 12 de novembro, citando uma cláusula contratual de mudança de controle e desconfiança explícita em relação a empresas ligadas a Musk — a OpenAI mencionou publicamente que o X (antigo Twitter) já havia descumprido termos de contrato após ser comprado por Musk, e que o próprio bilionário admitiu, sob juramento, que a xAI havia violado termos de uso da OpenAI.

Michael Truell, CEO da Cursor, minimizou o impacto prático, dizendo que os modelos da OpenAI respondem por apenas cerca de 5% do tráfego de usuários da plataforma.

O caso brasileiro: a dex Labs e o Nubank

O Brasil já viveu sua própria versão do "acqui-hire reverso".

Em novembro de 2025, o Nubank anunciou a contratação de toda a equipe da dex Labs — startup especializada em engenharia de dados e infraestrutura em nuvem com uso de IA —, incluindo o trio de fundadores, Gustavo Beltrami, Matheus Beltrami e Luan Guimarães. Os 11 profissionais passaram a ser funcionários do banco digital a partir de dezembro daquele ano.

O Nubank negou publicamente que estivesse "comprando" a dex — mas a própria startup anunciou, em comunicado no site, que seguiria operando apenas até 1º de fevereiro de 2026, suspendendo o desenvolvimento de novos conectores e desativando novos cadastros a partir do anúncio. Na prática, a empresa deixou de existir, seguindo exatamente o roteiro visto lá fora com a Windsurf e a Scale AI.

Esse não foi o único movimento do tipo do banco: em 2024, o Nubank já havia comprado a Hyperplane, startup de inteligência de dados fundada por brasileiros no Vale do Silício — Daniel Silva, Felipe Lamounier, Rohan Ramanath e Felipe Meneses —, mas dessa vez em uma aquisição formal e completa, incorporando a tecnologia diretamente à própria plataforma de IA do banco.

O futuro é do MCP?

Em meio a esse cenário de startups sendo compradas, esvaziadas ou descartadas, um projeto específico escapou dessa lógica justamente por nunca ter sido uma empresa: o Model Context Protocol (MCP), padrão técnico aberto criado por dois engenheiros da Anthropic, David Soria Parra e Justin Spahr-Summers, e lançado em 25 de novembro de 2024.

O MCP pode ajudar a resolver um "problema de integração N×M". Antes do protocolo, cada aplicativo de IA que precisasse acessar uma fonte de dados externa — um banco de dados, uma planilha, um sistema de gestão empresarial, o código de um repositório — precisava de um conector personalizado construído especificamente para aquela combinação de aplicativo e ferramenta.

Se existem "N" aplicativos de IA diferentes e "M" ferramentas diferentes que eles precisam acessar, isso significa construir e manter N vezes M conectores distintos — um trabalho de engenharia que se multiplica exponencialmente à medida que o ecossistema de IA cresce.

O MCP substitui essa bagunça por uma interface única e padronizada, onde qualquer aplicativo de IA compatível com o protocolo consegue se conectar a qualquer ferramenta compatível, sem precisar de um conector feito sob medida para aquela combinação específica.

A analogia mais citada, usada pela Ars Technica, é a de um "USB-C para IA" — assim como o conector físico USB-C permite que qualquer cabo funcione com qualquer aparelho compatível, o MCP permite que qualquer modelo de IA "converse" com qualquer ferramenta externa usando a mesma linguagem técnica.

Tecnicamente, o protocolo reaproveita ideias de arquitetura do Language Server Protocol (LSP) — o mesmo tipo de padrão que hoje permite que editores de código como o VS Code ofereçam suporte a dezenas de linguagens de programação diferentes sem precisar reconstruir a integração do zero para cada uma.

De criação da Anthropic a propriedade compartilhada de todo o setor

O que tornou o MCP diferente de outros padrões técnicos foi a velocidade com que ele deixou de pertencer a uma única empresa.

A OpenAI, concorrente direta da Anthropic, adotou oficialmente o protocolo em março de 2025; o Google DeepMind seguiu o mesmo caminho em abril daquele ano. Em setembro de 2025, a OpenAI passou a permitir que aplicativos de terceiros usassem o MCP dentro do ChatGPT.

O momento decisivo veio em 9 de dezembro de 2025, quando a Anthropic doou formalmente o MCP para a recém-criada Agentic AI Foundation (AAIF), um fundo dirigido sob o guarda-chuva da Linux Foundation — a mesma organização sem fins lucrativos que hoje hospeda projetos de infraestrutura crítica da internet, como o próprio núcleo do sistema operacional Linux.

A AAIF nasceu com Anthropic, Block e a própria OpenAI como cofundadoras, com Amazon Web Services, Google, Microsoft e Cloudflare entrando como membros de nível "platina" — ou seja, concorrentes diretos no mercado de IA, unidos formalmente na governança de um único padrão técnico compartilhado.

Em abril deste ano, a fundação já havia organizado sua primeira grande conferência dedicada ao tema em Nova York, reunindo cerca de 1.200 participantes.

Uma adoção que nenhuma startup sozinha conseguiria replicar

O resultado prático dessa neutralidade institucional aparece nos números de adoção. Segundo levantamento da consultoria Stacklok publicado em 2026, 41% das organizações de software pesquisadas já usam o MCP em produção, ao menos de forma limitada.

Um levantamento direto no registro oficial do protocolo, feito em 24 de maio de 2026, contabilizou 9.652 servidores MCP ativos cadastrados, enquanto uma busca no GitHub na mesma data encontrou quase 16 mil repositórios de código marcados com o tema "mcp-server" — sinal de que a adoção não ficou restrita a grandes empresas, mas se espalhou também entre desenvolvedores independentes.

Nada disso significa que o MCP seja perfeito ou esteja livre de riscos. Pesquisadores de segurança já documentaram, desde abril de 2025, vulnerabilidades reais no protocolo — incluindo brechas de "injeção de prompt" (quando um invasor consegue manipular as instruções que um modelo de IA recebe) e "ferramentas envenenadas", capazes de vazar dados através de outras ferramentas conectadas ao mesmo sistema.

É um lembrete de que "sobreviver à consolidação do mercado" e "ser tecnicamente seguro" são duas coisas diferentes — e a segunda ainda está em construção.