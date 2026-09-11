Coala Festival 2026: veja programação, horários dos shows e como chegar

Coala Festival 2026: 12ª edição do festival reúne artistas de diferentes gerações em dois dias de shows na Barra Funda, em São Paulo (Fernando Schlaepfer/Divulgação)
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Publicado em 11 de setembro de 2026 às 05h18.
A 12ª edição do Coala Festival acontece neste sábado, 12, e domingo, 13, no Memorial da América Latina, em São Paulo, com uma programação dedicada à música brasileira e encontros entre diferentes gerações de artistas.
O festival ocupa a Barra Funda nos dois dias e também terá apresentações no Palco Allianz, instalado no Auditório Simón Bolívar.
O primeiro dia reúne nomes consagrados da música brasileira e artistas de diferentes gerações.
No palco principal, Cícero e Duda Beat se apresentam às 14h50. O encontro entre Marcos Valle e Ana Frango Elétrico acontece às 17h40, seguido pelo show de Emicida, às 19h10. Maria Bethânia encerra a programação principal às 20h40.
A programação do sábado ainda inclui Rubel e Orquestra, no Palco Allianz, às 16h20.
Line-up completo:
O segundo dia traz Criolo em um show especial pelos 15 anos de "Nó na Orelha", além de apresentações de Seu Jorge e João Gomes.
No Palco Allianz, Tom Zé apresenta o espetáculo "Tom Zé, 90 Anos", às 17h.
Line-up completo:
O festival acontece no Memorial da América Latina, na Avenida Mário de Andrade, 664, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. O espaço fica próximo à estação Palmeiras-Barra Funda, que concentra metrô, trem e terminal de ônibus.
A localização é uma das facilidades para quem vai ao festival, já que a estação fica a poucos minutos de caminhada do Memorial. Para quem chega de outras cidades, o Terminal Rodoviário da Barra Funda também é uma opção prática.
A opção mais prática para quem está em São Paulo é descer na estação Palmeiras-Barra Funda, na Linha 3-Vermelha do Metrô. A estação também é atendida pelos trens da CPTM e pelo terminal de ônibus.
A partir dali, o Memorial da América Latina fica a poucos minutos de caminhada.
O Terminal Barra Funda recebe linhas municipais e intermunicipais, facilitando o acesso de quem chega de outras regiões da Grande São Paulo.
Para quem desembarca no Terminal Rodoviário do Tietê, é possível utilizar o Metrô pela Linha 1-Azul e fazer a conexão até a Linha 3-Vermelha, com desembarque em Palmeiras-Barra Funda.
Quem optar por ir de carro deve considerar o movimento intenso na região da Barra Funda durante os dois dias do festival. A organização recomenda priorizar o transporte público, especialmente pela proximidade do Memorial com a estação Palmeiras-Barra Funda.
O Coala Festival conta com ingressos para dias individuais e passaporte para os dois dias, disponíveis no Total Acesso.
O evento começa às 12h30 e segue até as 22h, quando está previsto o encerramento após a apresentação do último show.
O festival é destinado a maiores de 16 anos desacompanhados. Menores de idade devem seguir as regras de acesso estabelecidas pela organização.