Coala Festival 2026: veja programação, horários dos shows e como chegar

A 12ª edição do Coala Festival acontece neste sábado, 12, e domingo, 13, no Memorial da América Latina, em São Paulo, com uma programação dedicada à música brasileira e encontros entre diferentes gerações de artistas.

O festival ocupa a Barra Funda nos dois dias e também terá apresentações no Palco Allianz, instalado no Auditório Simón Bolívar.

Programação do Coala Festival 2026

Sábado, 12 de setembro

O primeiro dia reúne nomes consagrados da música brasileira e artistas de diferentes gerações.

No palco principal, Cícero e Duda Beat se apresentam às 14h50. O encontro entre Marcos Valle e Ana Frango Elétrico acontece às 17h40, seguido pelo show de Emicida, às 19h10. Maria Bethânia encerra a programação principal às 20h40.

A programação do sábado ainda inclui Rubel e Orquestra, no Palco Allianz, às 16h20.

Line-up completo:

13h30: Zeca Veloso

14h30: Francesca Ribeiro (DJ set)

14h50: Cícero com Duda Beat

15h50: Aisha & Yaminah (DJ set)

16h20: Buraka Som Sistema

16h20: Rubel e Orquestra, no Palco Allianz

17h10: Kika Deeke (DJ Set)

17h40: Marcos Valle com Ana Frango Elétrico

18h40: AMADOPEACE (DJ set)

19h10: Emicida

20h10: Ubunto (DJ set)

20h40: Maria Bethânia

Domingo, 13 de setembro

O segundo dia traz Criolo em um show especial pelos 15 anos de "Nó na Orelha", além de apresentações de Seu Jorge e João Gomes.

No Palco Allianz, Tom Zé apresenta o espetáculo "Tom Zé, 90 Anos", às 17h.

Line-up completo:

13h30: Sophia Chablau & Felipe Vaqueiro

14h20: DJ Bela (DJ set)

14h50: Duquesa

15h40: Cinara (DJ set)

16h10: Luedji Luna com Fat Family

17h: Rom Santana & Edmilson dos Teclados

17h: Tom Zé, no Palco Allianz

17h30: João Gomes

18h30: Cabra Guaraná (DJ set)

19h: Seu Jorge

20h20: Gus Caram (DJ set)

20h50: Criolo, com show especial de "Nó na Orelha"

Onde fica o Coala Festival?

O festival acontece no Memorial da América Latina, na Avenida Mário de Andrade, 664, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. O espaço fica próximo à estação Palmeiras-Barra Funda, que concentra metrô, trem e terminal de ônibus.

A localização é uma das facilidades para quem vai ao festival, já que a estação fica a poucos minutos de caminhada do Memorial. Para quem chega de outras cidades, o Terminal Rodoviário da Barra Funda também é uma opção prática.

Como chegar ao Coala Festival

Metrô e trem

A opção mais prática para quem está em São Paulo é descer na estação Palmeiras-Barra Funda, na Linha 3-Vermelha do Metrô. A estação também é atendida pelos trens da CPTM e pelo terminal de ônibus.

A partir dali, o Memorial da América Latina fica a poucos minutos de caminhada.

Ônibus

O Terminal Barra Funda recebe linhas municipais e intermunicipais, facilitando o acesso de quem chega de outras regiões da Grande São Paulo.

Para quem desembarca no Terminal Rodoviário do Tietê, é possível utilizar o Metrô pela Linha 1-Azul e fazer a conexão até a Linha 3-Vermelha, com desembarque em Palmeiras-Barra Funda.

Carro

Quem optar por ir de carro deve considerar o movimento intenso na região da Barra Funda durante os dois dias do festival. A organização recomenda priorizar o transporte público, especialmente pela proximidade do Memorial com a estação Palmeiras-Barra Funda.

Ingressos e horários

O Coala Festival conta com ingressos para dias individuais e passaporte para os dois dias, disponíveis no Total Acesso.

O evento começa às 12h30 e segue até as 22h, quando está previsto o encerramento após a apresentação do último show.

O festival é destinado a maiores de 16 anos desacompanhados. Menores de idade devem seguir as regras de acesso estabelecidas pela organização.