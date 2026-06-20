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De Lisboa ao Rio: veja os nomes que estarão nas duas edições do Rock in Rio em 2026

Festival terá edições em Portugal e no Brasil com diversos artistas confirmados nos dois eventos

RIR e RIR Lisboa: Parte do line-up do Rock in Rio 2026 vai se apresentar tanto na capital portuguesa quanto na Cidade do Rock (Redes Sociais/Reprodução)

RIR e RIR Lisboa: Parte do line-up do Rock in Rio 2026 vai se apresentar tanto na capital portuguesa quanto na Cidade do Rock (Redes Sociais/Reprodução)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 20 de junho de 2026 às 08h07.

O Rock in Rio terá um calendário movimentado em 2026. Antes de desembarcar no Rio de Janeiro em setembro, o festival realiza sua edição em Lisboa, Portugal, durante o mês de junho. E quem acompanha os dois eventos já percebeu uma curiosidade: vários artistas estarão presentes nas duas programações.

A edição portuguesa acontece a partir de hoje, 21, 27 e 28 de junho. Já o Rock in Rio Brasil está marcado para os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Artistas confirmados nas duas edições

Entre os nomes que vão se apresentar tanto em Lisboa quanto no Rio está o DJ e produtor brasileiro Alok. Em Portugal, ele sobe ao palco Music Valley, enquanto no Brasil tem apresentações programadas no Palco Mundo e no New Dance Order.

Outro destaque é Pedro Sampaio, que participa do Palco Mundo nas duas cidades. A dupla Calema também integra as duas programações, com apresentações em Lisboa e no Palco Sunset do Rio.

Representando o rock nacional, a banda Sepultura está confirmada nos dois festivais. Já nomes como Belo e Dennis reforçam a presença da música brasileira em ambos os países.

Novos talentos também cruzam o Atlântico

Além dos artistas mais conhecidos, o intercâmbio entre as duas edições também inclui nomes da nova geração. É o caso de Carol Biazin, Joyce Alane, Melly e Bento Gil, que aparecem nas programações de Lisboa e do Rio.

Embora cada edição tenha atrações exclusivas, a presença de artistas em comum ajuda a criar uma identidade compartilhada entre os eventos. Em Lisboa, o público poderá assistir a apresentações de nomes internacionais como Katy Perry e Linkin Park.

No Rio de Janeiro, o festival também contará com Foo Fighters, Elton John, Stray Kids, Twenty One Pilots e muitas outras, distribuídas entre os diversos palcos da Cidade do Rock, mantendo a tradição de reunir artistas de diferentes estilos musicais em uma mesma programação.

RockInRio (Wagner Meier/Getty Images)

Confira a programação completa do Rock in Rio 2026

Dia 4 de setembro

Palco Mundo

  • Foo Fighters
  • Rise Against
  • The Hives
  • Nova Twins

Palco Sunset

  • Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos
  • Hot Milk
  • Detonautas convida Biquíni
  • Di Ferrero

New Dance Order

  • Steve Angello
  • Giu x Carola
  • Atkö ≠
  • Cat Dealers

Espaço Favela

  • Rodrigo do CN
  • Hitmaker
  • Gbz7n

Global Village

  • Paulinho Moska
  • Leela
  • Giovanna Moraes

Supernova

  • Diogo Defante
  • Venere Vai Venus
  • Rock in Gil com Larissa Luz
  • Chady

Dia 5 de setembro

Palco Mundo

  • Avenged Sevenfold
  • Bring Me the Horizon
  • Machine Gun Kelly
  • Sepultura

Palco Sunset

  • Bad Omens
  • Poppy
  • Black Pantera convida Nervosa
  • Malvada convida Day Limns

New Dance Order

  • James Hype
  • Volkoder
  • Camila Jun x Eli Iwasa
  • Victor Lou

Dia 6 de setembro

Palco Mundo

  • Calvin Harris
  • Black Eyed Peas
  • Nelly
  • Barão Vermelho (em um encontro com a formação original)

Palco Sunset

  • Ne-Yo
  • Jota Quest (tocando Tim Maia)
  • BaianaSystem
  • Calema

New Dance Order

  • Meduza
  • Casa Bonita / Brisotti & Viot
  • Liu
  • Sofi Tukker

Espaço Favela

  • Xamã
  • Rael
  • Budah

Palco Supernova

  • João Gordo & Asteroides Trio homenageiam os 50 anos de Ramones
  • Matanza Ritual
  • Bayside Kings
  • O Escritório

Global Village

  • Mohamed Ramadan
  • Mãeana
  • Bento Gil convida Flor Gil

Dia 7 de setembro

Palco Mundo

  • Elton John
  • Gilberto Gil
  • Jon Batiste
  • Luísa Sonza convida Roberto Menescal

Palco Sunset

  • Laufey
  • Péricles canta Motown
  • Roupa Nova convida Guilherme Arantes
  • Vanessa da Mata convida Rubel

New Dance Order

  • Fatboy Slim
  • Aline Rocha
  • Leo Janeiro & Simo Not Simon
  • Max Styler

Espaço Favela

  • Belo
  • Mart'nália
  • Tiee

Palco Supernova

  • Alee
  • Zeca Veloso
  • Melly
  • Maui

Global Village

  • João Bosco
  • Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
  • Wanda Sá

Dia 11 de setembro

Palco Mundo

  • Stray Kids
  • Hwasa
  • Alok
  • Nexz

Palco Sunset

  • Jamiroquai
  • PJ Morton
  • Os Garotin convida Duquesa
  • Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara

New Dance Order

  • Neelix & Vegas
  • Omiki
  • Departamento
  • Anna

Espaço Favela

  • MC Cabelinho convida TZ da Coronel
  • Puterrier & MC Carol
  • Caio Luccas

Palco Supernova

  • Nandatsunami
  • Ananda
  • Isa Buzzi
  • Muse Maya

Global Village

  • Souldified
  • Rio Bronx
  • Lambateria com Félix Robatto

Dia 12 de setembro

Palco Mundo

  • Maroon 5
  • Demi Lovato
  • J Balvin
  • Pedro Sampaio

Palco Sunset

  • Mumford & Sons
  • João Gomes + Orquestra Brasileira
  • Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum
  • Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago

New Dance Order

  • Alok
  • Alok & Family – Ekanta, Swarup
  • Gabe
  • Adam Sellouk
  • Bhaskar

Espaço Favela

  • Timbalada
  • Priscila Senna
  • Soul de Brasileiro

Palco Supernova

  • Delacruz
  • Milo J
  • Yago Oproprio
  • Celo Dut

Global Village

  • Mestrinho
  • Hamilton de Holanda
  • Badi Assad

Dia 13 de setembro

Palco Mundo

  • Twenty One Pilots
  • Halsey
  • Lola Young
  • Ivete Sangalo

Palco Sunset

  • Zara Larsson
  • Marina Sena convida Céu
  • Joelma convida Viviane Batidão
  • Carol Biazin convida Joyce Alane

New Dance Order

  • John Summit
  • Roddy Lima
  • Illusionize
  • Dawn Patrol/Maz, Antdot, Riascode, Bakka

Espaço Favela

  • Dennis
  • Suel
  • Marvvila

Palco Supernova

  • Lourena
  • Sant
  • Bruna Black
  • Ar Baby

Global Village

  • Haley Smalls
  • Lucy Alves
  • Kynnie
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