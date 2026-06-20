De Lisboa ao Rio: veja os nomes que estarão nas duas edições do Rock in Rio em 2026

RIR e RIR Lisboa: Parte do line-up do Rock in Rio 2026 vai se apresentar tanto na capital portuguesa quanto na Cidade do Rock (Redes Sociais/Reprodução)
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Publicado em 20 de junho de 2026 às 08h07.
O Rock in Rio terá um calendário movimentado em 2026. Antes de desembarcar no Rio de Janeiro em setembro, o festival realiza sua edição em Lisboa, Portugal, durante o mês de junho. E quem acompanha os dois eventos já percebeu uma curiosidade: vários artistas estarão presentes nas duas programações.
A edição portuguesa acontece a partir de hoje, 21, 27 e 28 de junho. Já o Rock in Rio Brasil está marcado para os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro.
Entre os nomes que vão se apresentar tanto em Lisboa quanto no Rio está o DJ e produtor brasileiro Alok. Em Portugal, ele sobe ao palco Music Valley, enquanto no Brasil tem apresentações programadas no Palco Mundo e no New Dance Order.
Outro destaque é Pedro Sampaio, que participa do Palco Mundo nas duas cidades. A dupla Calema também integra as duas programações, com apresentações em Lisboa e no Palco Sunset do Rio.
Representando o rock nacional, a banda Sepultura está confirmada nos dois festivais. Já nomes como Belo e Dennis reforçam a presença da música brasileira em ambos os países.
Além dos artistas mais conhecidos, o intercâmbio entre as duas edições também inclui nomes da nova geração. É o caso de Carol Biazin, Joyce Alane, Melly e Bento Gil, que aparecem nas programações de Lisboa e do Rio.
Embora cada edição tenha atrações exclusivas, a presença de artistas em comum ajuda a criar uma identidade compartilhada entre os eventos. Em Lisboa, o público poderá assistir a apresentações de nomes internacionais como Katy Perry e Linkin Park.
No Rio de Janeiro, o festival também contará com Foo Fighters, Elton John, Stray Kids, Twenty One Pilots e muitas outras, distribuídas entre os diversos palcos da Cidade do Rock, mantendo a tradição de reunir artistas de diferentes estilos musicais em uma mesma programação.
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