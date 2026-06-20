De Lisboa ao Rio: veja os nomes que estarão nas duas edições do Rock in Rio em 2026

O Rock in Rio terá um calendário movimentado em 2026. Antes de desembarcar no Rio de Janeiro em setembro, o festival realiza sua edição em Lisboa, Portugal, durante o mês de junho. E quem acompanha os dois eventos já percebeu uma curiosidade: vários artistas estarão presentes nas duas programações.

A edição portuguesa acontece a partir de hoje, 21, 27 e 28 de junho. Já o Rock in Rio Brasil está marcado para os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Artistas confirmados nas duas edições

Entre os nomes que vão se apresentar tanto em Lisboa quanto no Rio está o DJ e produtor brasileiro Alok. Em Portugal, ele sobe ao palco Music Valley, enquanto no Brasil tem apresentações programadas no Palco Mundo e no New Dance Order.

Outro destaque é Pedro Sampaio, que participa do Palco Mundo nas duas cidades. A dupla Calema também integra as duas programações, com apresentações em Lisboa e no Palco Sunset do Rio.

Representando o rock nacional, a banda Sepultura está confirmada nos dois festivais. Já nomes como Belo e Dennis reforçam a presença da música brasileira em ambos os países.

Novos talentos também cruzam o Atlântico

Além dos artistas mais conhecidos, o intercâmbio entre as duas edições também inclui nomes da nova geração. É o caso de Carol Biazin, Joyce Alane, Melly e Bento Gil, que aparecem nas programações de Lisboa e do Rio.

Embora cada edição tenha atrações exclusivas, a presença de artistas em comum ajuda a criar uma identidade compartilhada entre os eventos. Em Lisboa, o público poderá assistir a apresentações de nomes internacionais como Katy Perry e Linkin Park.

No Rio de Janeiro, o festival também contará com Foo Fighters, Elton John, Stray Kids, Twenty One Pilots e muitas outras, distribuídas entre os diversos palcos da Cidade do Rock, mantendo a tradição de reunir artistas de diferentes estilos musicais em uma mesma programação.

RockInRio (Wagner Meier/Getty Images)

Confira a programação completa do Rock in Rio 2026

Dia 4 de setembro

Palco Mundo

Foo Fighters

Rise Against

The Hives

Nova Twins

Palco Sunset

Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos

Hot Milk

Detonautas convida Biquíni

Di Ferrero

New Dance Order

Steve Angello

Giu x Carola

Atkö ≠

Cat Dealers

Espaço Favela

Rodrigo do CN

Hitmaker

Gbz7n

Global Village

Paulinho Moska

Leela

Giovanna Moraes

Supernova

Diogo Defante

Venere Vai Venus

Rock in Gil com Larissa Luz

Chady

Dia 5 de setembro

Palco Mundo

Avenged Sevenfold

Bring Me the Horizon

Machine Gun Kelly

Sepultura

Palco Sunset

Bad Omens

Poppy

Black Pantera convida Nervosa

Malvada convida Day Limns

New Dance Order

James Hype

Volkoder

Camila Jun x Eli Iwasa

Victor Lou

Dia 6 de setembro

Palco Mundo

Calvin Harris

Black Eyed Peas

Nelly

Barão Vermelho (em um encontro com a formação original)

Palco Sunset

Ne-Yo

Jota Quest (tocando Tim Maia)

BaianaSystem

Calema

New Dance Order

Meduza

Casa Bonita / Brisotti & Viot

Liu

Sofi Tukker

Espaço Favela

Xamã

Rael

Budah

Palco Supernova

João Gordo & Asteroides Trio homenageiam os 50 anos de Ramones

Matanza Ritual

Bayside Kings

O Escritório

Global Village

Mohamed Ramadan

Mãeana

Bento Gil convida Flor Gil

Dia 7 de setembro

Palco Mundo

Elton John

Gilberto Gil

Jon Batiste

Luísa Sonza convida Roberto Menescal

Palco Sunset

Laufey

Péricles canta Motown

Roupa Nova convida Guilherme Arantes

Vanessa da Mata convida Rubel

New Dance Order

Fatboy Slim

Aline Rocha

Leo Janeiro & Simo Not Simon

Max Styler

Espaço Favela

Belo

Mart'nália

Tiee

Palco Supernova

Alee

Zeca Veloso

Melly

Maui

Global Village

João Bosco

Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai

Wanda Sá

Dia 11 de setembro

Palco Mundo

Stray Kids

Hwasa

Alok

Nexz

Palco Sunset

Jamiroquai

PJ Morton

Os Garotin convida Duquesa

Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara

New Dance Order

Neelix & Vegas

Omiki

Departamento

Anna

Espaço Favela

MC Cabelinho convida TZ da Coronel

Puterrier & MC Carol

Caio Luccas

Palco Supernova

Nandatsunami

Ananda

Isa Buzzi

Muse Maya

Global Village

Souldified

Rio Bronx

Lambateria com Félix Robatto

Dia 12 de setembro

Palco Mundo

Maroon 5

Demi Lovato

J Balvin

Pedro Sampaio

Palco Sunset

Mumford & Sons

João Gomes + Orquestra Brasileira

Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum

Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago

New Dance Order

Alok

Alok & Family – Ekanta, Swarup

Gabe

Adam Sellouk

Bhaskar

Espaço Favela

Timbalada

Priscila Senna

Soul de Brasileiro

Palco Supernova

Delacruz

Milo J

Yago Oproprio

Celo Dut

Global Village

Mestrinho

Hamilton de Holanda

Badi Assad

Dia 13 de setembro

Palco Mundo

Twenty One Pilots

Halsey

Lola Young

Ivete Sangalo

Palco Sunset

Zara Larsson

Marina Sena convida Céu

Joelma convida Viviane Batidão

Carol Biazin convida Joyce Alane

New Dance Order

John Summit

Roddy Lima

Illusionize

Dawn Patrol/Maz, Antdot, Riascode, Bakka

Espaço Favela

Dennis

Suel

Marvvila

Palco Supernova

Lourena

Sant

Bruna Black

Ar Baby

Global Village