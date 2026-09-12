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Rock in Rio 2026: confira o line-up e os horários dos shows deste sábado, 12 de setembro

Última semana do festival: veja a programação completa, transmissões e opções de transporte

Rock in Rio: festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo (Divulgação/Rock in Rio)

Rock in Rio: festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo (Divulgação/Rock in Rio)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 05h00.

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O penúltimo dia do Rock in Rio 2026 reúne neste sábado, 12, shows de J Balvin, Demi Lovato, Maroon 5, Gilsons, João Gomes e outros artistas, espalhados pelos seis palcos do Parque Olímpico.

A programação começa à tarde e segue até a madrugada, com atrações de diferentes gêneros, do pop e reggaeton ao samba, forró, rap e música eletrônica. No Palco Mundo, J Balvin, Demi Lovato e Maroon 5 estão entre os destaques da noite.

Veja o line-up e os horários deste sábado, 12:

Palco Mundo

  • 16h40 - Pedro Sampaio
  • 19h00 - J Balvin
  • 21h20 - Demi Lovato
  • 00h05 - Maroon 5

Palco Sunset

  • 15h30 - Criolo, Amaro & Dino
  • 17h50 - Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum
  • 20h10 - João Gomes ao lado da Orquestra Brasileira
  • 22h45 - Mumford & Sons

New Dance Order

  • 21h05 - Bhaskar
  • 22h00 - Adam Sellouk
  • 23h00 - Gabe
  • 00h00 - Alok & Family – Ekanta & Swarup
  • 01h30 - Alok Pres. Rave The World

Espaço Favela

  • 15h00 - Soul de Brasileiro
  • 16h50 - Priscila Senna
  • 19h10 - Timbalada

Palco Supernova

  • 14h30 - Celo Dut
  • 16h00 - Yago Oproprio
  • 18h00 - Milo J
  • 20h10 - Delacruz

Palco Global Village

  • 15h00 - Badi Assad
  • 16h50 - Hamilton de Holanda
  • 19h10 - Mestrinho

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 ao vivo?

O festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo. A programação muda de acordo com o canal e o tipo de acesso.

  • Multishow: transmissão a partir das 15h15 nos dias 12 e 13, com shows dos palcos Mundo e Sunset;
  • Canal Bis: transmissão a partir das 15h50 nos mesmos dias, com apresentações do Espaço Favela, New Dance Order e Supernova;
  • Globoplay: não assinantes poderão acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto, que se alterna entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30;
  • Globoplay Premium: assinantes terão acesso à cobertura completa e a um sinal extra do Multishow em 4K;
  • TV Globo: exibe flashes durante a programação e um especial com os principais momentos de cada dia.

Como chegar na Cidade do Rock?

O público do festival tem duas alternativas oficiais de transporte integradas ao aplicativo. O serviço Primeira Classe oferece pontos de embarque estratégicos no Rio de Janeiro, na Grande Rio  também em estados vizinhos, como São Paulo e Minas Gerais.

Para quem prefere o transporte público, o BRT opera com três linhas especiais criadas exclusivamente para o evento, com itinerários diretos e semidiretos rumo à Cidade do Rock.

A compra das duas modalidades pode ser feita de forma simples, diretamente pela plataforma do evento.

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