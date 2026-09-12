Rock in Rio 2026: confira o line-up e os horários dos shows deste sábado, 12 de setembro

Rock in Rio: festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo (Divulgação/Rock in Rio)
Repórter
Publicado em 12 de setembro de 2026 às 05h00.
O penúltimo dia do Rock in Rio 2026 reúne neste sábado, 12, shows de J Balvin, Demi Lovato, Maroon 5, Gilsons, João Gomes e outros artistas, espalhados pelos seis palcos do Parque Olímpico.
A programação começa à tarde e segue até a madrugada, com atrações de diferentes gêneros, do pop e reggaeton ao samba, forró, rap e música eletrônica. No Palco Mundo, J Balvin, Demi Lovato e Maroon 5 estão entre os destaques da noite.
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Espaço Favela
Palco Supernova
Palco Global Village
O festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo. A programação muda de acordo com o canal e o tipo de acesso.
O público do festival tem duas alternativas oficiais de transporte integradas ao aplicativo. O serviço Primeira Classe oferece pontos de embarque estratégicos no Rio de Janeiro, na Grande Rio também em estados vizinhos, como São Paulo e Minas Gerais.
Para quem prefere o transporte público, o BRT opera com três linhas especiais criadas exclusivamente para o evento, com itinerários diretos e semidiretos rumo à Cidade do Rock.
A compra das duas modalidades pode ser feita de forma simples, diretamente pela plataforma do evento.