Rock in Rio 2026: confira o line-up e os horários dos shows deste sábado, 12 de setembro

Veja o line-up e os horários deste sábado, 12:

Palco Mundo

16h40 - Pedro Sampaio

19h00 - J Balvin

21h20 - Demi Lovato

00h05 - Maroon 5

Palco Sunset

15h30 - Criolo, Amaro & Dino

17h50 - Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum

20h10 - João Gomes ao lado da Orquestra Brasileira

22h45 - Mumford & Sons

New Dance Order

21h05 - Bhaskar

22h00 - Adam Sellouk

23h00 - Gabe

00h00 - Alok & Family – Ekanta & Swarup

01h30 - Alok Pres. Rave The World

Espaço Favela

15h00 - Soul de Brasileiro

16h50 - Priscila Senna

19h10 - Timbalada

Palco Supernova

14h30 - Celo Dut

16h00 - Yago Oproprio

18h00 - Milo J

20h10 - Delacruz

Palco Global Village

15h00 - Badi Assad

16h50 - Hamilton de Holanda

19h10 - Mestrinho

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 ao vivo?

O festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo. A programação muda de acordo com o canal e o tipo de acesso.

Multishow : transmissão a partir das 15h15 nos dias 12 e 13, com shows dos palcos Mundo e Sunset ;

: transmissão a partir das 15h15 nos dias 12 e 13, com shows dos ; Canal Bis : transmissão a partir das 15h50 nos mesmos dias, com apresentações do Espaço Favela, New Dance Order e Supernova ;

: transmissão a partir das 15h50 nos mesmos dias, com apresentações do e ; Globoplay : não assinantes poderão acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto, que se alterna entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30;

: não assinantes poderão acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto, que se alterna entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30; Globoplay Premium : assinantes terão acesso à cobertura completa e a um sinal extra do Multishow em 4K;

: assinantes terão acesso à cobertura completa e a um sinal extra do Multishow em 4K; TV Globo: exibe flashes durante a programação e um especial com os principais momentos de cada dia.

Como chegar na Cidade do Rock?

O público do festival tem duas alternativas oficiais de transporte integradas ao aplicativo. O serviço Primeira Classe oferece pontos de embarque estratégicos no Rio de Janeiro, na Grande Rio também em estados vizinhos, como São Paulo e Minas Gerais.

Para quem prefere o transporte público, o BRT opera com três linhas especiais criadas exclusivamente para o evento, com itinerários diretos e semidiretos rumo à Cidade do Rock.

A compra das duas modalidades pode ser feita de forma simples, diretamente pela plataforma do evento.