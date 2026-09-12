Maroon 5 já substituiu Lady Gaga e Jay-Z no Rock in Rio; relembre

O Maroon 5 volta ao Rock in Rio neste sábado, 12, com uma história curiosa no festival. Antes de retornar ao Palco Mundo em 2026, a banda de Adam Levine já foi chamada para ocupar as vagas deixadas por duas estrelas internacionais: Jay-Z e Lady Gaga.

As substituições aconteceram justamente nas duas primeiras participações do grupo no festival. Em 2011, o Maroon 5 entrou de última hora no lugar de Jay-Z. Seis anos depois, assumiu a noite de Lady Gaga e acabou fazendo dois shows consecutivos.

Os episódios fazem parte de uma relação de mais de duas décadas entre a banda e o público brasileiro. A primeira passagem pelo país aconteceu em 2004 e, ao fim da atual turnê, o grupo terá realizado 28 shows no Brasil, além das apresentações promocionais que marcaram sua estreia por aqui.

Maroon 5 substituiu Jay-Z no Rock in Rio 2011

A estreia do Maroon 5 no Rock in Rio nem sequer estava prevista no line-up original de 2011. Naquele ano, Jay-Z estava escalado para se apresentar em 1º de outubro, mas desistiu da participação alegando problemas pessoais. O festival então anunciou o Maroon 5 como substituto.

A banda chegava ao evento em um momento de nova ascensão internacional. O grupo divulgava o álbum "Hands All Over" e havia lançado "Moves Like Jagger", parceria com Christina Aguilera.

A participação inesperada também ganhou importância na trajetória do grupo. Anos depois, Adam Levine afirmou durante um show em São Paulo que aquela apresentação representou uma virada para a banda.

A passagem pelo festival ainda rendeu um pequeno documentário produzido pelo Maroon 5, com imagens dos bastidores, encontros com fãs e registros do Rio de Janeiro.

Lady Gaga cancelou show e Maroon 5 tocou duas noites seguidas

Em 2017, a situação se repetiu, mas com uma diferença: desta vez, o Maroon 5 já fazia parte da programação. A banda estava escalada para se apresentar no Palco Mundo em 16 de setembro. Lady Gaga, por sua vez, seria a principal atração da noite anterior, no dia 15.

A cantora cancelou o show por problemas de saúde. Com a mudança de última hora, o Maroon 5 foi escolhido para ocupar a vaga. O grupo, então, subiu ao Palco Mundo duas noites consecutivas, nos dias 15 e 16 de setembro.

Durante a edição de 2017, Adam Levine também cantou em português uma versão de "Garota de Ipanema", de Tom Jobim e Vinicius de Moraes. O vocalista já havia apresentado a música durante uma passagem pelo Rio de Janeiro no ano anterior.

Maroon 5 volta ao Rock in Rio 2026

Agora, o Maroon 5 retorna ao festival como uma das principais atrações do Palco Mundo neste sábado, 12 de setembro.

O show encerra uma nova passagem da banda pelo Brasil, que começou em São José do Rio Preto, no interior paulista, e passou por São Paulo e Salvador. A relação do grupo com o país começou em 2004, quando veio ao Brasil para divulgar "Songs About Jane".

Com o fim da atual sequência de apresentações, serão 28 shows no país, além das pequenas apresentações promocionais realizadas durante aquela primeira visita.

Ao longo desse período, Adam Levine também cantou em português, comemorou aniversário durante uma turnê brasileira e chegou a declarar que o Brasil era o lugar favorito da banda para tocar.