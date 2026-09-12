Esporte
Fase de grupos copa 2026

Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo e prováveis escalações

Caso avancem na Libertadores, as duas equipes irão se enfrentar na semifinal da competição.

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 09h47.

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Flamengo e Corinthians protagonizam mais uma edição do Clássico das Nações pelo Campeonato Brasileiro de 2026. O confronto é válido pela 27ª rodada da competição e terá o Rubro-Negro como mandante no Maracanã neste domingo. No turno, as equipes acabaram empatando por 1 a 1.

Os dois times vêm de compromissos pela Libertadores no meio de semana. O Timão empatou com o Estudiantes por 1 a 1 fora de casa. E o Fla abriu ótima vantagem ao bater o Independiente del Valle por 2 a 0 no Equador.

Caso avancem no torneio continental, as duas equipes irão se enfrentar na semifinal.

Agenda da Partida

  • Data: Domingo, 13 de setembro de 2026

  • Horário: 17h30 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

  • Transmissão: TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Plata.

Corinthians:Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Memphis Depay.

Acompanhe tudo sobre:FlamengoCorinthians

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