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Qual será o setlist do Mumford & Sons no Rock in Rio 2026?

Banda se apresenta neste sábado, 12, no Palco Sunset, e repertório recente da turnê “Prizefighter” dá pistas sobre as músicas que devem aparecer

Mumford & Sons: show está marcado para 22h45 e deve reunir sucessos da carreira com faixas do álbum “Rushmere” e do novo repertório da banda (Reprodução / @mumfordandsons/Instagram)

Mumford & Sons: show está marcado para 22h45 e deve reunir sucessos da carreira com faixas do álbum “Rushmere” e do novo repertório da banda (Reprodução / @mumfordandsons/Instagram)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 07h48.

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O Mumford & Sons é uma das atrações mais aguardadas do Rock in Rio 2026 neste sábado, 12 de setembro. A banda britânica sobe ao Palco Sunset às 22h45, em uma apresentação que deve reunir sucessos que marcaram sua trajetória e músicas da atual fase do grupo.

Provável setlist do Mumford & Sons

A setlist oficial ainda não foi divulgada, por isso, os shows mais recentes da turnê "Prizefighter" servem como principal referência para antecipar o que o público brasileiro pode ouvir.

A atual turnê tem apresentado uma estrutura relativamente estável. "Run Together", "Little Lion Man", "Rubber Band Man", "Awake My Soul", "Lover of the Light", "Hopeless Wanderer" e "Prizefighter" apareceram com frequência nas últimas apresentações.

Com base nisso, estas são algumas das músicas com maior possibilidade de aparecer no Rock in Rio:

  1. "Run Together"
  2. "Little Lion Man"
  3. "Rubber Band Man"
  4. "White Blank Page"
  5. "Rushmere"
  6. "Awake My Soul"
  7. "Lover of the Light"
  8. "Hopeless Wanderer"
  9. "Prizefighter"
  10. "Truth"
  11. "Ditmas"
  12. "The Cave"
  13. "The Wolf"
  14. "Timshel"
  15. "Rushmere"
  16. "The Banjo Song"
  17. "I Will Wait"

Quem vai tocar no sábado, 12, no Rock in Rio?

No Palco Mundo, a programação começa às 16h40 com Pedro Sampaio, seguido por J Balvin às 19h, Demi Lovato às 21h20 e Maroon 5, que encerra o palco à 00h05.

Já no Palco Sunset, os shows começam às 15h30, com Criolo, Amaro & Dino. Às 17h50, sobem ao palco Gilsons, que convidam Daniela Mercury e Olodum. Depois, às 20h10, é a vez de João Gomes & Orquestra Brasileira. Fechando a programação do palco, o Mumford & Sons se apresenta às 22h45.

Ainda há ingressos disponíveis para sábado, 12?

Não. Embora haja ingressos para a sexta-feira, 11, e domingo, 13, não há mais entradas disponíveis para o sábado, 12, no Rock in Rio.

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