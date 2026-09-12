Qual será o setlist do Mumford & Sons no Rock in Rio 2026?

Mumford & Sons: show está marcado para 22h45 e deve reunir sucessos da carreira com faixas do álbum “Rushmere” e do novo repertório da banda (Reprodução / @mumfordandsons/Instagram)
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Publicado em 12 de setembro de 2026 às 07h48.
O Mumford & Sons é uma das atrações mais aguardadas do Rock in Rio 2026 neste sábado, 12 de setembro. A banda britânica sobe ao Palco Sunset às 22h45, em uma apresentação que deve reunir sucessos que marcaram sua trajetória e músicas da atual fase do grupo.
A setlist oficial ainda não foi divulgada, por isso, os shows mais recentes da turnê "Prizefighter" servem como principal referência para antecipar o que o público brasileiro pode ouvir.
A atual turnê tem apresentado uma estrutura relativamente estável. "Run Together", "Little Lion Man", "Rubber Band Man", "Awake My Soul", "Lover of the Light", "Hopeless Wanderer" e "Prizefighter" apareceram com frequência nas últimas apresentações.
Com base nisso, estas são algumas das músicas com maior possibilidade de aparecer no Rock in Rio:
No Palco Mundo, a programação começa às 16h40 com Pedro Sampaio, seguido por J Balvin às 19h, Demi Lovato às 21h20 e Maroon 5, que encerra o palco à 00h05.
Já no Palco Sunset, os shows começam às 15h30, com Criolo, Amaro & Dino. Às 17h50, sobem ao palco Gilsons, que convidam Daniela Mercury e Olodum. Depois, às 20h10, é a vez de João Gomes & Orquestra Brasileira. Fechando a programação do palco, o Mumford & Sons se apresenta às 22h45.
Não. Embora haja ingressos para a sexta-feira, 11, e domingo, 13, não há mais entradas disponíveis para o sábado, 12, no Rock in Rio.