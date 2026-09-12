‘Slow Horses’ está de volta: conheça a série de livros que inspirou a produção

A 6ª temporada de "Slow Horses" estreia na próxima semana. Estrelada por Gary Oldman, a série de espionagem coloca os agentes de Slough House diante de uma das situações mais perigosas já enfrentadas até o momento.

O sucesso da Apple TV é inspirado em uma série de livros homônima, escrita por Mick Herron. A saga literária foi lançada no Brasil pela Intrínseca em janeiro de 2026.

Conheça a série de livros

O primeiro livro da coleção, que leva o mesmo nome da série, segue Jackson Lamb, um espião da inteligência britânica que passa os dias em um prédio decadente destinado a serviços burocráticos, Slough House. O espaço é comandado pelos slow horses, agentes fracassados e exilados do MI5.

Descartados pelo sistema, os slow horses não nutrem esperanças de retomar suas carreiras. Porém, quando um jovem é sequestrado e ameaçado de decapitação em uma transmissão em tempo real na internet, os agentes veem uma chance única de tentar recuperar a credibilidade junto ao alto escalão do Serviço Secreto.

'Leões Adormecidos'

Na sequência "Leões Adormecidos", Lamb e os comandados se encontram no meio de uma confusão que pode mudar os rumos da espionagem para sempre, ao lado de Alexander Popov, lenda soviética responsável por fazer o Serviço Secreto britânico andar em círculos.

A investigação leva o grupo a um passado distante em um minúsculo vilarejo no coração da Inglaterra. No entanto, o jogo entre os agentes russos e britânicos prova que nada acontece por acaso.

A coleção de livros já está no nono volume, porém apenas os dois primeiros títulos foram publicados no mercado editorial brasileiro. Confira os títulos disponíveis no mercado internacional:

Real Tigers (2016)

Spook Street (2017)

London Rules (2018)

Joe Country (2019)

Slough House (2021)

Bad Actors (2022)

Clown Town (2025)

Quando estreia a nova temporada de 'Slow Horses'?

A nova temporada chega à Apple TV em 16 de setembro de 2026. A história terá seis episódios, disponibilizados semanalmente até 21 de outubro.

As cinco primeiras temporadas de "Slow Horses" também estão disponíveis na Apple TV.

7ª temporada já está confirmada

A Apple TV+ renovou "Slow Horses" para a 7ª temporada, que terá seis episódios e será baseada no terceiro livro de Mick Herron, "Bad Actors", ainda não lançado no Brasil. A nova fase acompanhará Lamb e sua equipe na busca por um agente infiltrado no governo britânico.

Confira o trailer da sexta temporada de 'Slow Horses'