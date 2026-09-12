Rock in Rio 2026: veja o provável setlist do show de Zara Larsson

Zara Larsson: cantora sueca se apresenta no Palco Sunset do Rock in Rio 2026 (Rock in Rio/Divulgação)
Repórter
Publicado em 12 de setembro de 2026 às 07h01.
A cantora sueca Zara Larsson se apresenta no Rock in Rio 2026 no domingo, 13, último dia do festival. Principal atração do Palco Sunset na data, a artista fará seu único show no Brasil neste ano.
O provável repertório do show reúne 18 músicas e combina faixas do álbum “Midnight Sun”, lançado em 2025, com sucessos que marcaram a trajetória da cantora, como “Lush Life”, “Never Forget You”, “Ruin My Life”, “Ain’t My Fault” e “Symphony”.
A apresentação deve começar e terminar com “Midnight Sun”. A música dá nome ao quinto álbum de estúdio da artista e ganhou repercussão nas redes sociais com vídeos de fãs reproduzindo a coreografia do show.
O setlist também inclui “Stateside”, parceria de Larsson com PinkPantheress, além de músicas mais recentes como “Pretty Ugly”, “Blue Moon” e “Hot & Sexy”.
A seleção é uma previsão e pode sofrer alterações até o início da apresentação. Em um show realizado em Munique, na Alemanha, no domingo, 30 de agosto, Larsson também abriu e encerrou a apresentação com “Midnight Sun”.
Na ocasião, o repertório teve 15 músicas e reuniu boa parte das faixas esperadas para o Rock in Rio, incluindo “Can’t Tame Her”, “Stateside”, “Never Forget You”, “Lush Life” e “Symphony”.
Nascida em Estocolmo, na Suécia, Zara Larsson ganhou projeção nacional aos 10 anos, quando venceu, em 2008, o “Talang”, versão sueca do formato “Got Talent”. Ela iniciou oficialmente a carreira musical na adolescência e lançou seus primeiros projetos em 2013.
A cantora alcançou o mercado internacional com “Lush Life”, lançada em 2015. Na sequência, emplacou músicas como “Never Forget You”, com MNEK, “Ain’t My Fault”, “I Would Like” e “Symphony”, parceria com o grupo Clean Bandit.
Com influências de música eletrônica e R&B, Zara construiu uma carreira marcada por músicas dançantes, coreografias e produções visuais coloridas. O álbum “Midnight Sun” ampliou essa estética ao combinar elementos de electro-pop, drum and bass e outros ritmos eletrônicos.
O projeto também impulsionou uma nova fase da carreira da artista. Além da repercussão da faixa-título, a participação de Larsson no remix de “Stateside”, de PinkPantheress, alcançou o primeiro lugar na parada global da Billboard.
Zara Larsson performing “Midnight Sun” and bursting into laughter as she watches fans recreate the song’s iconic choreography. pic.twitter.com/rNnpgwEbOg
— 21 (@21metgala) August 23, 2026
Esta será a terceira passagem de Zara Larsson pelo Brasil. A sueca participou do Rock in Rio 2024 e esteve no país em 2018, quando cantou no Lollapalooza Brasil e realizou duas apresentações próprias.
Naquele ano, ela fez shows na Audio, em São Paulo, e no Circo Voador, no Rio de Janeiro. A apresentação no Rock in Rio 2026 será a única da cantora no país neste ano devido ao contrato de exclusividade com o festival.
Além de Zara Larsson, a programação de domingo, 13, terá apresentações de Twenty One Pilots, Halsey, Lola Young e Ivete Sangalo.