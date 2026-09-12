O bairro de Londres que virou ponto turístico graças a Ted Lasso

Richmond-upon-Thames sempre teve fama própria em Londres. O bairro no extremo oeste da capital britânica abriga um dos maiores parques urbanos da Europa, cheio de veados soltos, e guarda os restos do Palácio de Richmond, residência Tudor do século XVI. Nos últimos anos, porém, essas ruas de paralelepípedo ganharam um motivo bem diferente para atrair visitantes: a série Ted Lasso, da Apple TV+, que transformou o bairro no cenário fictício do clube AFC Richmond.

A produção estreou em agosto de 2020 e acompanha o técnico de futebol americano Ted Lasso, vivido por Jason Sudeikis, contratado para comandar um time inglês em dificuldades. A quarta temporada, lançada em agosto de 2026, trouxe Lasso de volta a Richmond para treinar agora a equipe feminina do clube, e bateu recorde de estreia na história da Apple TV.

Números que comprovam a febre

Segundo dados da Nielsen repassados pela Apple à imprensa americana, o primeiro episódio da nova temporada somou 296,6 milhões de minutos assistidos nos Estados Unidos entre os dias 4 e 5 de agosto. Só no dia 5, foram mais de 200 milhões de minutos, o suficiente para tornar Ted Lasso o programa mais assistido em streaming no país naquele dia. A marca supera até o recorde anterior da própria série, estabelecido pela terceira temporada em 2023, que havia somado 215,1 milhões de minutos no lançamento. Naquele ano, a temporada completa acumulou 16,9 bilhões de minutos assistidos ao longo de 24 episódios, tornando-se a produção original mais vista do streaming em 2023.

O impacto do sucesso já aparece no fluxo de visitantes a Richmond. Empresas de turismo especializadas nos cenários da série se multiplicaram desde a estreia, entre elas a Ted Lasso Tours, fundada em 2022 por uma moradora local, que hoje leva grupos a 27 pontos ligados às filmagens.

Os pontos que os fãs procuram

Paved Court, ruela de lojas em Richmond, serve de cenário para o apartamento do técnico Ted Lasso na produção (Wikimedia Commons)

O roteiro mais popular começa em Paved Court, ruela estreita de lojas que serve de fachada para o apartamento de Ted Lasso na série. A loja oficial da produção fica a poucos metros dali, vendendo réplicas dos uniformes vermelho e azul do AFC Richmond e biscoitos amanteigados batizados de homenagem a uma fala recorrente do personagem.

No fim da mesma rua está o pub The Prince's Head, que na ficção se transforma no bar Crown and Anchor, ponto de encontro da torcida durante as partidas. Do lado de fora, o banco onde Lasso costuma refletir sobre os próprios dilemas virou point certo para fotos.

O pub The Prince's Head, no centro de Richmond, se transforma no bar Crown and Anchor dentro da trama da série (Divulgação)

Do outro lado da rua fica Richmond Green, área verde que já recebeu torneios de justa na época medieval e aparece com frequência nas cenas externas da série. A orla do Tâmisa, considerada o trecho mais longo do rio dentro de Londres, também entrou no roteiro dos fãs, sobretudo por reproduzir o primeiro encontro entre os personagens Roy Kent e Keeley Jones ao longo da ponte de Richmond.

Richmond Green é a área verde que aparece com frequência em cenas externas de "Ted Lasso" ao longo das quatro temporadas (Wikimedia Commons)

Cenários que não existem de verdade

Selhurst Park, em Selhurst, é o estádio do Crystal Palace usado para representar o campo do AFC Richmond nas cenas de jogo da série (Wikimedia Commons)

Nem tudo em Richmond corresponde à realidade da série. O estádio do AFC Richmond, apelidado de "pista de cachorro" pelos personagens, é filmado em Selhurst Park, no sul de Londres, casa do Crystal Palace Football Club. Já o Richmond Theatre, construído em 1899 e usado como cenário de um evento beneficente na primeira temporada, existe de fato e recebe apresentações regulares até hoje.

A vizinha Twickenham também entrou no mapa dos fãs mais recentemente, com pontos como a orla em frente ao Twickenham Rowing Club, onde os personagens Roy, Keeley e Phoebe passam uma tarde na trama.

Com a quarta temporada prevista para terminar em outubro, hotéis da região já relatam aumento na procura de turistas americanos desde o retorno da série às telas, segundo reportagem do New York Times. O fenômeno consolida Richmond como um dos exemplos mais recentes de como uma produção de streaming pode redesenhar o fluxo turístico de um bairro inteiro, sem depender de nenhum marco histórico para isso.